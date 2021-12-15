پژوهش های مرتبط با معارف اسلامی و رفع شبهات تامین مالی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی صبح چهارشنبه در همایش هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر فرهنگی دماوند که به مناسبت هفته پژوهش در اردوگاه مصطفی خمینی دماوند برگزار شد اظهار داشت: پژوهشگران دماوند باید مرتبط با این شهرستان تحقیق و پژوهش انجام دهند و برای حل مشکلات دماوند گام بردارند.

امام جمعه دماوند با اشاره به اینکه ضروری است که در راه تحقیق از پژوهش‌های دانش آموزان بهره‌مند شویم گفت: اجرای پژهش‌های دانش‌آموزی نیازمند بودجه است و باید از منابعی این مهم تأمین شود.

فتاح دماوندی بیان داشت: باید ایران را به نقطه‌های بلند و قله‌های پیشرفت علمی و پژوهشی برسانیم که برای این مهم راهی جز گسترش علم و اهمیت دادن به معلمان و دانش‌آموزان و دانشجویان و پژوهشگران نداریم.

وی با اشاره به عدالت اجتماعی و اقتصادی و مبارزه با فساد ادامه داد: پژوهشگران باید برای حل مشکلات اقتصادی کشور طرح و ایده بدهند و اقتصاد را نجات دهند.

فتاح دماوندی تصریح کرد: در عرصه‌های فرهنگی نیز باید پژوهش و تحقیق شود و شورای فرهنگ عمومی شهرستان دماوند از آن استقبال می‌کند، اگر پژوهشی درباره معارف اسلامی، قرآن، رفع شبهات و امر به معروف و نهی از منکر باشد نیز پشتیبانی مالی می‌کنیم.