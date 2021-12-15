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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۱۸

۷۰۰ تن چای ترش امسال در سیستان و بلوچستان برداشت شد

۷۰۰ تن چای ترش امسال در سیستان و بلوچستان برداشت شد

زاهدان- مدیر باغبانی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: ۷۰۰ تن چای ترش امسال از سطح ۸۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی این استان برداشت و روانه بازار مصرف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، اردشیر شهرکی با بیان اینکه شهرستان‌های دلگان، نیکشهر، ایرانشهر، چابهار و مهرستان عمده مناطق کشت چای در سیستان و بلوچستان محسوب می‌شوند، اظهار داشت: بیش‌از ۹۰ درصد چای ترش استان در شهرستان دلگان تولید می‌شود.

وی افزود: همه ساله از هر هکتار مزارع چای ترش سیستان و بلوچستان ۸۰۰ کیلوگرم محصول برداشت می‌شود.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: این استان رتبه نخست تولید چای ترش را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به خواص چای ترش تصریح کرد: چای ترش سرشار از آهن، مس، اسید سیتریک، آنتوسیانین، فلاونوئیدها و ویتامین c و در رفع بسیاری از بیمارها و در نتیجه افزایش طول عمر مؤثر است.

کد مطلب 5376169

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