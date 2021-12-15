کاوشگر ناسا وارد کرونای خورشید شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، محققان ناسا طی جلسه اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا این خبر را اعلام کردند.

کاوشگر خورشید پارکر در حقیقت در ماه آوریل و طی هشتمین گذر نزدیک از کنار خورشید، وارد کرونا شد. اما به گفته محققان چند ماه طول کشیده تا داده‌های کاوشگر به زمین برسد و تایید آنها نیز چند ماه به طول انجامیده است.

پارکر که در سال ۲۰۱۸ میلادی به فضا فرستاده شده زمانیکه برای نخستین بار از مرز ناهموار بین اتمسفر خورشیدی و بادهای خورشیدی عبور کرد، ۱۳ میلیون کیلومتر از مرکز ستاره فاصله داشت. به گفته محققان این فضاپیما حداقل سه بار داخل کرونا و از آن خارج شد.

داده‌های اولیه نشان می‌دهد پارکر در ماه آگوست طی نهمین گذر نزدیک از کنار خورشید، وارد منطقه تاج خورشیدی شده است. البته به گفته محققان باید تحلیل‌های بیشتری دراین زمینه انجام شود. همچنین کاوشگر خورشیدی ماه گذشته برای دهمین بار از کنار خورشید گذر کرد.

به گفته نور رئوفی محقق این پروژه کرونای خورشید پر گردوغبارتر از انتظارت بود. گشت‌های آینده در کرونای خورشید به محققان کمک می‌کند به درک بهتری از بادهای خورشیدی، داغ شدن و سرعت گرفتن آن در فضا دست یابند. از آنجا که خورشید سطح جامدی ندارد، تمام رویدادها در تاج خورشیدی اتفاق می‌افتد و بررسی این منطقه مغناطیسی از نزدیک درک محققان از شعله‌های خورشیدی را ارتقا می‌دهد.

پارکر تا ۲۰۲۵ میلادی همچنان دور خورشید مدار می‌زند و به عمق بیشتری از منطقه تاج خورشیدی می‌رود.