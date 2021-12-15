به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از سهم ۶۵ درصدی آلایندگی منابع متحرک مانند تاکسی، سواری و وانت‌ها که عمدتاً بنزینی هستند در آلایندگی هوای شهر تهران و سهم عمده موتورسیکلت‌ها در این خصوص خبر داد و گفت: ۳۵ درصد از کل مجموع آلاینده‌های محیط زیست در بحث آلودگی هوا مربوط به منابع ساکن مانند خانه‌ها و کارخانجات است و ۶۵ درصد (یا به نوعی تا ۸۰ درصد) آلودگی مربوط به منابع متحرک و وسایل نقلیه متحرک مانند موتورسیکلت و سواری‌ها و کامیون‌ها است که در سطح شهر در حال تردد هستند.

سردار حمیدی گفت: در این بین از ۶۵ درصد سهم آلایندگی منابع متحرک سهم تاکسی، سواری و وانت‌ها که عمدتاً بنزینی هستند ۱۹ درصد، اتوبوس‌هایی که سوخت دیزلی مصرف می‌کنند ۱۸ درصد و ۱۶ درصد هم سهم کامیون‌ها است و موتورسیکلت‌ها به تنهایی سه برابر و اگر دچار نقص باشد تا ۷ برابر هم از دیگر خودروها بیشتر آلایندگی ایجاد می‌کنند.

نصف ناوگان تاکسیرانی در تهران فرسوده است

وی ادامه داد: در شهر تهران ۸۲ هزار دستگاه تاکسی داریم که ۴۱ هزار دستگاه از آنها فرسوده است که این یعنی حدود نصف این ناوگان فرسوده است که مسئولین در مقطعی اقدام به نوسازی این ناوگان کردند ولی این فرایند متوقف شد چرا که تولید داخل پاسخ گوی نیاز نیست و الان نه تنها در شهر تهران بلکه در شهرهای دیگر هم برای نوسازی دچار مشکل هستیم.

سردار حمیدی گفت: مسئولین امر می‌توانند اجازه واردات تاکسی‌های نو را بدون گمرکی و با برند بهتر و سوخت هیبریدی بدهند و ناوگان را نوسازی نمایند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: موتورسیکلت‌ها به تنهایی سه برابر و اگر دچار نقص باشد تا ۷ برابر هم از دیگر خودروها بیشتر آلایندگی ایجاد می‌کنند؛ حدود ۴ میلیون موتورسیکلت در سطح شهر تهران داریم که اغلب در سن فرسودگی هستند و هر موتورسیکلت سه برابر خودروی سواری آلودگی دارد.

وی ادامه داد: این در حالی است که که کشورهای توسعه یافته دنیا این سیستم از موتورسیکلت‌ها را استفاده نمی‌کنند و از موتورسیکلت‌های برقی و موتورهایی که آلودگی نداشته و خیلی محاسن دیگری دارند استفاده می‌کنند.

حمیدی در پایان گفت: باید مکانیزم مرقوم به صرفه بودن خرید موتورسیکلت‌های برقی و تبدیل به احسن شدن فرایند واگذاری به شهروندان فراهم شود.