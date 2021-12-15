به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد، صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد یکی از مهمترین رسالت‌های بنیاد مسکن را مقاوم سازی و بازسازی واحدهای مسکونی روستایی برشمرد و اظهار داشت: در حال حاضر ۵۰ درصد واحدهای مسکوی روستایی مقاوم سازی شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس افق ۱۰ ساله ترسیم شده، تا سال ۱۴۱۰ باید تمام واحدهای مسکونی در تمام روستاها مقاوم سازی و بهسازی شوند، عنوان کرد: این در حالی است که در سال ۸۴ که این مسئولیت بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گذاشته شد، این میزان تنها هفت درصد بود.

نیکزاد بیان کرد: ایران کشوری زلزله خیز است و وضعیت نامناسب خانه‌های مسکونی در برخی روستاها، هشداری جدی برای مسئولان و البته مردم است بر این اساس هم مردم و هم مسئولان باید برای مقاوم سازی خانه‌های روستایی، اقدام کنند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد: هیچ مسئولی حق ندارد از فرصتی که برای بازسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی ایجاد شده استفاده نکند و باید از حداکثر ظرفیت‌های استانی و همچنین بانک‌های عامل استفاده کند.

نیکزاد تاکید کرد: باید با مقاوم سازی خانه‌های روستایی از بروز فاجعه در زمان وقوع حوادث جلوگیری کنیم تا در این مواقع افسوس اقدامات انجام شده گذشته را نخوریم.

وی با بیان اینکه استان یزد در زمینه همراهی و جذب ظرفیت‌های بانک‌های عامل بسیار موفق بوده است، اظهار داشت: مسئولان استانی باید توجه ویژه‌ای به رونق روستاها داشته باشند زیرا روستاها صحنه بروز اقتصاد مقاومتی هستند و اگر روستاها رونق داشته باشند، دیگر تحریم معنی ندارد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: استان یزد روستاهای هدف گردشگری دارد که این روستاها در زمینه گردشگردی و اقتصاد روستامحور بسیار مورد توجه بوده و باید امکانات مورد نیاز این روستاها توسط مسئولان فراهم شود تا بتوانیم در زمینه جذب گردشگر توسط روستاها نیز پیشرفت داشته باشیم.

به گزارش مهر، در این مراسم از تلاش‌های علیرضا قربانیان تقدیر و علیرضا نادریان زاده به عنوان رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد معرفی شد.