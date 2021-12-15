به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری ظهر چهار شنبه در دیدار با مسئولان فرهنگی خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، با اشاره به اظهارات اخیر امام‌جمعه اهل سنت آزادشهر، اظهار کرد: این سخنان نا به حق بود.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه هر کس به مقدسات شیعه یا اهل سنت توهین کند در مسیر دشمن حرکت می‌کند، گفت: چه شیعه و چه سنی حق توهین به مقدسات را ندارند، به‌ویژه آنکه اهل‌بیت مقدسات مشترک شیعیان و اهل سنت هستند.

رئیس شورای استانی حوزه علمیه خراسان شمالی ادامه داد: کسی که مطالب توهین‌آمیز علیه مذاهب اسلامی مطرح کند درواقع آب به آسیاب دشمن می‌ریزد و در مسیر خواست دشمن حرکت می‌کند.

وی با بیان اینکه امامین انقلاب هم همیشه به وحدت توصیه کرده و می‌کنند، افزود: اگرچه بیان این سخنان تفرقه‌انگیز درست نبود؛ ولی معنای آن این نیست که اگر کسی خدای‌ناکرده حرف توهین‌آمیزی زد شیعیان مقابله‌به‌مثل کنند؛ زیرا این همان چیزی است که دشمن می‌خواهد.

حجت الاسلام نوری تصریح کرد: دشمن می‌خواهد سنی یک حرف زده و شیعه در مقابل او حرف دیگری بزند تا دعوا و درگیری درست شود؛ ازاین‌رو همه ما اعم از شیعه و سنی باید مراقب باشیم در میدان دشمن بازی نکنیم و اگر کسی از روی نادانی توهینی کرد ما متقابلاً وارد بازی نشویم.

امام جمعه بجنورد خاطرنشان کرد: تنها کسی که از توهین به مقدسات سود می‌برد دشمن و نظام استکباری است که دشمن دین و شیعه و سنی به شمار می‌رود؛ لذا باید همه با عقلانیت مسئله را پیش برده و در زمین دشمن بازی نکنند.

وی افزود: البته این بیداری در قاطبه ملت ما و علمای شیعه و سنی ایجاد شده که مواظبت کنند فضا به سمت توهین و تفرقه پیش نرود و تا به امروز هم بسیاری از علمای شیعه و سنی توصیه به وحدت و تقریب کردند، از این به بعد نیز توصیه می‌کنیم همه هیئات و جوانان شیعه و سنی مسیر تقریب را پیش ببرند نه مسیر تخریب و توهین.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری اظهار کرد: به‌ویژه در دهه فاطمیه باید مراقب باشیم کسانی که پشت‌صحنه هستند و قصد ایجاد تنش دارند نتوانند به این‌گونه مسائل دامن نزنند؛ ازاین‌رو باید شعرا، مداحان و هیئتی‌ها مراقب بوده و وارد این بازی نشوند؛ زیرا تنها برنده این بازی دشمنان اسلام هستند.

امام‌جمعه بجنورد گفت: توهین به مقدسات اهل سنت به فتوای مراجع تقلید شرعاً حرام است و رهبر معظم انقلاب نیز به‌عنوان مرجع فقهی و سیاسی و مجتهد صاحب فتوا بر حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت فتوا داده‌اند.