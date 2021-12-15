کیفیت آموزش در دوران کرونا کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز قائد امینی در جلسه قرارگاه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا که ظهر چهارشنبه در شهرکرد برگزار شد، اظهار کرد: هزار و ۹۹۱ مدرسه در استان وجود دارد که از این میزان ۸۰۹ مدرسه شهری است.

وی با بیان اینکه از ۱۵ آبان ماه امسال کلاس‌ها به صورت حضوری برگزار شده است، عنوان کرد: نحوه برگزاری کلاس‌ها در چهارمحال و بختیاری بر اساس شرایط فیزیکی و جمعیتی مدارس و با نظر کمیته سلامت مدرسه مشخص می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۱۳۵ مراقب سلامت رسمی و ۱۵۳ مراقب سلامت غیر رسمی در مدارس شهری استان در حال فعالیت است، تصریح کرد: در استان ۹۸ نیروی مراقب سلامت مورد نیاز است که باید تأمین شود.

قائدامینی با بیان اینکه ۹ هزار و ۸۲۰ مورد مطلب آموزشی در خصوص رعایت پروتکل بهداشتی و لزوم تزریق واکسن کرونا در چهارمحال و بختیاری تهیه شده است، ادامه داد: از شروع واکسیناسیون تا ۱۵ آذر ماه امسال بیش از ۸۰ هزار و ۷۰۰ نفر از دانش آموزان این استان واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

سیستم تهویه مدارس چهارمحال و بختیاری مناسب نیست

وی با اشاره به اینکه هفت هزار و ۲۰۰ کلاس درس در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، افزود: به منظور تهیه و نصب سیستم تهویه هوا در این کلاس‌ها بیش از ۳۶ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با تاکید بر شروع فصل سرما در استان، گفت: به دلیل کاهش دما هوا در استان ضروری است سیستم تهویه کلاس‌های درس در شرایط کرونایی به سرعت اصلاح شود.

قائد امینی به کلنگ زنی ۴۰ مدرسه در استان اشاره کرد و گفت: تعداد مدارس غیر استاندارد استان بالا است که برای مقاوم سازی و بازسازی این مدارس باید اقدام جدی شود.

وی با بیان اینکه تهیه و تحویل مواد بهداشتی به مدارس ضروری است، گفت: در سال گذشته به منظور تهیه مواد بهداشتی به هر مدرسه پنج میلیون ریال اعتبار پرداخت شد اما امسال به دلیل نبود بودجه در این خصوص به مدارس استان اعتباری پرداخت نشده است.