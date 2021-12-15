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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۵:۴۴

مدیرکل تجهیز و نوسازی اماکن ورزشی کشور:

۳۸۰۰ طرح نیمه تمام ورزشی در کشور شناسایی شده است

۳۸۰۰ طرح نیمه تمام ورزشی در کشور شناسایی شده است

ارومیه - مدیرکل تجهیز و نوسازی اماکن ورزشی وزرات ورزش و جوانان از وجود بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ طرح نیمه تمام ورزشی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شکیبا مهر بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از طرح‌های ورزشی شهرستان خوی اظهار کرد: ۲ هزار ۸۰۰ طرح از این پروژه‌ها سالن‌ها و ورزشگاه‌های ۵ هزار نفر و بالاتر هستند که برخی به علت کمبود اعتبارات و برخی هم به علت مشکلات فنی نیمه تمام مانده اند.

وی اولویت اصلی وزارت ورزش و جوانان را تکمیل طرح‌های ورزشی نیمه تمام دانست افزود: در صورت تخصیص اعتبار ۴۸ طرح از این طرح‌های نیمه تمام در کشور تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد

شکیبا مهر مدیرکل تجهیز و نوسازی اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان در این سفر از طرح‌های ورزشی نیمه تمام این شهرستان از جمله ورزشگاه نیمه تمام ۵ هزار نفری بازدید و از نزدیک مشکلات این طرح را بررسی کرد.

وی با اشاره به اینکه یک‌راه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مشارکت مردمی و یک‌راه مشارکت خیرین ورزشکار است، افزود: راه دیگر تکمیل پروژه‌ها برنامه‌ریزی وزارتخانه‌ها است که با مختصات دقیق، پروژه‌ها بررسی و برای تکمیل آنان راه‌حلی اندیشیده می‌شود.

کد مطلب 5376426

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