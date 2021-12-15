۳۸۰۰ طرح نیمه تمام ورزشی در کشور شناسایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شکیبا مهر بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از طرح‌های ورزشی شهرستان خوی اظهار کرد: ۲ هزار ۸۰۰ طرح از این پروژه‌ها سالن‌ها و ورزشگاه‌های ۵ هزار نفر و بالاتر هستند که برخی به علت کمبود اعتبارات و برخی هم به علت مشکلات فنی نیمه تمام مانده اند.

وی اولویت اصلی وزارت ورزش و جوانان را تکمیل طرح‌های ورزشی نیمه تمام دانست افزود: در صورت تخصیص اعتبار ۴۸ طرح از این طرح‌های نیمه تمام در کشور تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد

شکیبا مهر مدیرکل تجهیز و نوسازی اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان در این سفر از طرح‌های ورزشی نیمه تمام این شهرستان از جمله ورزشگاه نیمه تمام ۵ هزار نفری بازدید و از نزدیک مشکلات این طرح را بررسی کرد.

وی با اشاره به اینکه یک‌راه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مشارکت مردمی و یک‌راه مشارکت خیرین ورزشکار است، افزود: راه دیگر تکمیل پروژه‌ها برنامه‌ریزی وزارتخانه‌ها است که با مختصات دقیق، پروژه‌ها بررسی و برای تکمیل آنان راه‌حلی اندیشیده می‌شود.