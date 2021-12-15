به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایه گفت: با تغییر ریل بودجه، وظایف سفرای ایران در کشورهای دیگر سنگین‌تر شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در بودجه ۱۴۰۱ به توسعه بخش گردشگری نگاه ویژه‌ای شده است.

معاون رییس جمهور اظهار داشت: در بودجه سال آینده با تغییر ریل بر شاخص‌های کلان تمرکز شده و آنچه موجب کسری بودجه و به تبع آن افزایش نرخ تورم می‌شد را پیش‌بینی و جلوی آن را گرفته‌ایم.

میرکاظمی تاکید کرد: برای تحقق رشد هشت درصدی نیاز به منابع داخلی و خارجی داریم.