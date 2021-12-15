نشست خبری رسول خطیبی حاشیه ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی شامگاه چهارشنبه در حالی پس ازتساوی یک بریک تیمش آلومینیوم اراک برابر میزبانش نساجی مازندران در نشست خبری در میان خبرنگاران مازندرانی حاضر شد، که تنها دقایقی کوتاه از شروع صحبت‌هایش، توسط یکی از عواملی ناشناس که وارد کنفرانس خبری شده بود، باعث ایجاد جنجال و بر هم خوردن نظم طبیعی نشست شد.

رسول خطیبی که به همراه مدیر رسانه‌ای باشگاه آلومینیوم اراک درنشست خبری پس ازبازی با تیم نساجی مازندران در ورزشگاه شهدای ساری حاضر شده بود، درصحبت های کوتاه خود گفت، روز گذشته ودر نشست خبری پیش از بازی هم گفته بودم، بازی سختی برابر نساجی خواهیم داشت.

رسول خطیبی افزود: همه کسانی که بازی را از تلویزیون تماشا کردند، برتری نسبی که تیم ما در این مسابقه داشته را مشاهده کردند.

در ادامه صحبت‌های خطیبی، دراین نشست خبری، یکی از افرادی که وارد نشست شده بود وبا صدای بلند خطاب به سرمربی تیم آلومینیوم اراک گفت او درکل مسابقه به بازیکنان تیم نساجی فحاشی می‌کرد و نظم جلسه را برهم زد و در پی این اتفاق سرمربی و مدیر رسانه‌ای باشگاه آلومینیوم اراک نشست خبری را ترک کردند.

به گزارش مهر، دیدار تیم‌های آلومینیوم اراک و نساجی مازندران در چارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشورعصر چهارشنبه در ورزشگاه شهدای ساری برگزار شد و در نهایت دو تیم به تساوی یک بریک رضایت دادند.