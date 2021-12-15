توافق آلمان، فرانسه و اوکراین برای تلاش در قالب نرماندی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که «ولادیمیر زلنسکی» رئیس جمهور این کشور، «اولاف شولز» صدراعظم آلمان و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در دیداری در بروکسل توافق کردند تا تمام تلاش خود را برای دستیابی به پیشرفت واقعی در ایجاد ثبات در دونباس انجام دهند.

در این بیانیه آمده است: ولادیمیر زلنسکی، اولاف شولز و امانوئل ماکرون توافق کردند که تمام تلاش خود را برای دستیابی به پیشرفت واقعی در تثبیت وضعیت دونباس انجام دهند. طرفین همچنین خواستار ازسرگیری تلاش‌های سازنده در این راستا، در قالب گروه نرماندی شدند.

در این دیدار، طرفین بر لزوم ادامه روند فعالانه کار در قالب گروه نرماندی و اطمینان از اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط همه طرف های اجلاس پاریس در ۹ دسامبر ۲۰۱۹ تاکید کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ولادیمیر زلنسکی تاکید کرد که این توافق قبل از هر چیز مربوط به اقدامات فوری برای تثبیت وضعیت در منطقه درگیری مانند اطمینان از رعایت آتش بس، آزادی متقابل بازداشت شدگان و استقرار دو ایست بازرسی جدید است.

همچنین رئیس دولت اوکراین ابراز امیدواری کرد که روسیه نیروهای خود را از مرزهای اوکراین خارج کند.