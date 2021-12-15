بارش باران و آبگرفتگی معابر در استان بوشهر/ کشاورزان مراقب باشند

فرج‌الله شکوهی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید جنوب شرقی در استان خبر داد و اظهار داشت: این وضعیت سبب افزایش نسبی ارتفاع موج خلیج فارس خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ارتفاع موج به یک تا ۱.۵ متر خواهد رسید اضافه کرد: زمان شروع این وضعیت روز جمعه خواهد بود و تا دوشنبه آینده ادامه می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از اختلال در ترددها و فعالیت‌های دریایی خلیج فارس خبر داد و بیان کرد: طی این مدت دریانوردان تمهیدات و آمادگی لازم را در مواجهه با خطرات احتمالی داشته باشند.

وی با اشاره به ورود سامانه بارشی استان بوشهر ادامه داد: از فردا تا چهارشنبه هفته آینده با ورود سامانه بارشی شاهد بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران، رعد و برق و وزش باد در استان خواهیم بود.

شکوهی‌پور از احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی در برخی نقاط خبر داد و بیان کرد: احتمال سیلابی شدن رودخانه‌های منشعب از استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد وجود دارد.

وی تصریح کرد: باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی در دستور کار باشد و ضمن محافظت از محصولات کشاورزی از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌های واقع در شمال استان اجتناب شود.