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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۱

آیت الله میرباقری فوت ۳ فعال فرهنگی و هنری شاهرودی را تسلیت گفت

آیت الله میرباقری فوت ۳ فعال فرهنگی و هنری شاهرودی را تسلیت گفت

سمنان- نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری در پی درگذشت مصطفی واحدی، محمدرضا عبادیانی و مریم میرحسینی، از تلاشگران فرهنگی و هنری استان، پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاد سید محمدمهدی میرباقری شاهرودی، نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری، در پی درگذشت سه نفر از تلاشگران و جهادگران فرهنگی و هنری استان سمنان پیام تسلیتی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

رحلت مولمه دو نفر از جوانان مؤمن، متعهد، جهادگر و پرتلاش شهرستان شاهرود، آقایان مصطفی واحدی و محمدرضا عبادیانی و همکار گرامی ایشان سرکار خانم مریم السادات میرحسینی را به خانواده‌های معزز و جامعه فرهنگی و هنری و مردم عزیز استان سمنان، به‌ویژه شهرستان شاهرود، تسلیت عرض می‌کنم.

هم‌اکنون این عزیزان ذیل سایه شفاعت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) در جوار رحمت الهی آرمیده‌اند.

امید است جوانان انقلابی با تلاش مضاعف، فقدان این عزیزان را جبران کنند.

برای عزیزان از دست‌رفته، از آستان حضرت حق تقاضای ترفیع درجات و برای بازماندگان ایشان درخواست صبر و توفیق بیشتر دارم.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

سید محمدمهدی میرباقری شاهرودی

کد مطلب 6939628

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