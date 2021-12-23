مجمع نخبه پروری در گراش راه اندازی می شود

مجید غلام پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار خود با رئیس مرکز نخبگان ومدیرعامل مجمع خیران نخبه پرور استان فارس اظهار کرد: توسعه فرهنگ نخبه پروری و شناسایی نخبگان در گراش ضروری است.

وی افزود: باید نخبه گرایی به عنوان یک رویکرد اساسی در سطح مدیریت شهرستان گراش دنبال شود، زیرا این شهرستان نیازمند پرورش نیروهای جوان نخبه برای پست‌های مهم این منطقه است.

فرماندار گراش، نقش دفتر بنیاد ملی نخبگان در این شهرستان را مؤثر و کاربردی دانست و تاکید کرد: بدون شک در سطوح مختلف شهرستان به ویژه در مناطق روستایی دانشجو و افراد مستعد بالایی وجود دارند که بایستی شناسایی و بازپروری شوند.

غلام پور از راه اندازی مجمع خیرین نخبه پرور گراش، خبر داد و بیان کرد: امید است با راه اندازی این مجمع و استفاده از ظرفیت خیرین و نیکوکاران در جهت حمایت از نخبه‌ها و استعدادهای برتر گام برداریم.

او نقش خیرین گراشی در کنار دولت را نقش تأثیرگذاری دانست و بیان کرد: مشارکت خیرین این منطقه باعث رشد شاخص‌های توسعه منطقه جنوب کشور شده است.

فرماندار گراش، مشارکت خیرین گراشی در خدمات عام المنفعه را محدود به این شهرستان ندانست و گفت: خدمات خیرین نیک سیرت گراش محدود به یک حوزه و یا یک شهر و مکان خاص نیست، بلکه دستاوردهای این عزیزان در سطح کشور و در بعد ملی به خصوص در مناطق جنوبی پربرکت و زاینده است.

غلام پور با بیان اینکه حمایت خیرین از نخبگان یک کار پسندیده، ارزشمند و ریشه دار است، افزود: بنیاد نخبگان، پژوهش سرای آموزش و پرورش و مرکز نوآوری گراش نیازمند حمایت هستند و راه اندازی این مجمع می‌تواند گام مؤثر در این خصوص باشد که آینده شاهد حضور جوانان این شهر در تصمیم گیری ها و مدیریت جامعه باشیم.