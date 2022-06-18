مسئول ایجاد و مدیریت شبکه سراسری مجمع خیران نخبه پرور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، طی حکمی از سوی ناصر باقری مقدم، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، حبیب شریف، مسئول ایجاد و مدیریت شبکه سراسری مجمع خیران نخبه‌پرور کشور منصوب شد.

در متن حکم باقری‌مقدم خطاب به حبیب شریف آمده است:

«احتراما نظر به ضرورت اجرایی سازی اقدام ملی ۳-۱-۲ سند راهبردی کشور در امور نخبگان مبنی بر «ساماندهی و گسترش پشتیبانی‌های مستقیم و غیرمستقیم مادی اجتماع نخبگانی در قالب بورس، جایزه‌های مقطعی و پژوهانه از سوی سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی و نهادهای عمومی وقف و خیریه»، همچنین توجه به حوزه علم و فناوری توسط افراد نیک‌اندیش و با توجه به تجربه موفق جنابعالی در بنیاد نخبگان فارس در زمینه راه‌اندازی سازمان مردم نهاد مجمع خیران نخبه پرور فارس و اقدامات شایسته‌ای که در این زمینه انجام پذیرفته است و با عنایت به مراتب تعهد و کارآمدی که از آن برخوردارید جنابعالی را به مدت سه سال به عنوان مسئول ایجاد و مدیریت شبکه سراسری مجمع خیران نخبه پرور کشور منصوب می نمایم.

شایسته است با اتکال به خداوند متعال، در راستای تحقق اهداف مذکور از طریق هم افزایی با روسای محترم بنیادهای نخبگان استانی و بنیاد ملی نخبگان و برنامه‌ریزی‌های مشخص و هدفمند نسبت به توسعه فعالیت‌های مشابه مجمع خیرین نخبه پرور فارس در سایر استان‌ها اقدام فرموده و گزارش‌های فصلی در خصوص پیشرفت کارها در استان‌های مختلف را به اینجانب منعکس فرمایید.

بدیهی است همکاران در بنیاد ملی نخبگان و روسای بنیادهای نخبگان استانی همکاری شایسته را با جنابعالی مبذول خواهند داشت.»

