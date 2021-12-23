تعلیق یکساله مجوز/ تصادفات فوتی و جرحی در سابقه شرکت مربوطه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین حمیدی ضمن ابراز تأسف از حادثه رخ داده گفت: در ساعت ۱۸:۴۹ شب گذشته وقوع یک فقره تصادف سنگین در محدوده ستاری و برخورد شدید بین یک دستگاه کامیون میکسر با چندین خودرو به همکاران بنده اعلام شد.

وی گفت: تیم‌های کارشناسی پلیس راهور تهران بزرگ به محض رسیدن در صحنه حادثه و بررسی‌های به عمل آمده متوجه شدند که یک دستگاه کامیون میکسر که در مسیر شمال به جنوب ستاری تقاطع مخبری در حال حرکت بوده که پس از این برخوردهای شدید با ۱۱ دستگاه سواری به سمت چپ منحرف شده و پس از شکستن چندین شاخه گاردریل و درختان و عبور از آنها به لاین مخالف رفته و به سمت تقاطع مخبری منحرف شده است.

سردار حمیدی افزود: این کامیون میکسر در ادامه حرکت خود در لاین مخالف با یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ که در مسیر صحیح خود از محدوده جنوب به شمال در حال تردد بوده از ناحیه جلو برخورد و این خودرو را با خود تا پل عابر پیاده می‌کشاند و در نهایت با برخورد با پایه‌های این پل متوقف می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در این حادثه متأسفانه راننده پژو ۲۰۶ که فردی ۲۹ ساله بوده در محل حادثه فوت و ۶ نفر دیگر نیز مصدوم و به ۱۱ خودرو، گاردریل ها، درختان و ابنیه راه خسارات شدید وارد می‌آید.

این مقام انتظامی در خصوص علت حادثه گفت: به شرکت مربوطه به علت عدم نظارت بر رفتار راننده و حمل اضافه بار و همچنین حرکت در ساعات غیر مجاز خارج از زمان تعیین شده که از سوی شورای حمل و نقل و ترافیک تهران اعلام شده بود و همچنین به راننده میکسر به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه سهم تقصیر داده شد.

سردار حمیدی همچنین اظهار داشت: به دلیل اهمیت موضوع به قید فوریت جلسه و کمیسیون ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات در خصوص مقررات حمل بار و تخلفات وسایل نقلیه باربری با حضور اعضای شهرداری تهران و نمایندگان حمل و نقل بار و نماینده شرکت مربوطه به دلایل ذکر شده تشکیل و پروانه شرکت مذکور به مدت یکسال تعلیق شد.

وی افزود: این نکته را هم باید اضافه کرد که در بررسی‌های صورت گرفته توسط پلیس چندین مورد تخلف ثبت شده شامل حمل بار غیر مجاز (اضافه تناژ) و تعدادی تخلفات حادثه ساز و نیز تصادفات فوتی و جرحی در سوابق این شرکت موجود بوده که همه و همه از عدم آموزش و نظارت مدیران این شرکت بر نحوه فعالیت و عملکرد رانندگان ناوگان خود که باعث انجام تخلفات و مخصوصاً حادثه شب گذشته شد نشأت گرفته است.