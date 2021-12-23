  1. جامعه
  2. انتظامی
۲ دی ۱۴۰۰، ۱۷:۰۹

واکنش پلیس به تصادف میکسر با ۱۱ خودرو در اتوبان ستاری؛

تعلیق یکساله مجوز/ تصادفات فوتی و جرحی در سابقه شرکت مربوطه

تعلیق یکساله مجوز/ تصادفات فوتی و جرحی در سابقه شرکت مربوطه

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از جزئیات برخورد کامیون میکسر با ۱۱ خودرو در مسیر تقاطع ستاری – مخبری و فوت راننده پژو۲۰۶ و مصدوم شدن ۶ نفر در این حادثه گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین حمیدی ضمن ابراز تأسف از حادثه رخ داده گفت: در ساعت ۱۸:۴۹ شب گذشته وقوع یک فقره تصادف سنگین در محدوده ستاری و برخورد شدید بین یک دستگاه کامیون میکسر با چندین خودرو به همکاران بنده اعلام شد.

وی گفت: تیم‌های کارشناسی پلیس راهور تهران بزرگ به محض رسیدن در صحنه حادثه و بررسی‌های به عمل آمده متوجه شدند که یک دستگاه کامیون میکسر که در مسیر شمال به جنوب ستاری تقاطع مخبری در حال حرکت بوده که پس از این برخوردهای شدید با ۱۱ دستگاه سواری به سمت چپ منحرف شده و پس از شکستن چندین شاخه گاردریل و درختان و عبور از آنها به لاین مخالف رفته و به سمت تقاطع مخبری منحرف شده است.

سردار حمیدی افزود: این کامیون میکسر در ادامه حرکت خود در لاین مخالف با یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ که در مسیر صحیح خود از محدوده جنوب به شمال در حال تردد بوده از ناحیه جلو برخورد و این خودرو را با خود تا پل عابر پیاده می‌کشاند و در نهایت با برخورد با پایه‌های این پل متوقف می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در این حادثه متأسفانه راننده پژو ۲۰۶ که فردی ۲۹ ساله بوده در محل حادثه فوت و ۶ نفر دیگر نیز مصدوم و به ۱۱ خودرو، گاردریل ها، درختان و ابنیه راه خسارات شدید وارد می‌آید.

این مقام انتظامی در خصوص علت حادثه گفت: به شرکت مربوطه به علت عدم نظارت بر رفتار راننده و حمل اضافه بار و همچنین حرکت در ساعات غیر مجاز خارج از زمان تعیین شده که از سوی شورای حمل و نقل و ترافیک تهران اعلام شده بود و همچنین به راننده میکسر به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه سهم تقصیر داده شد.

سردار حمیدی همچنین اظهار داشت: به دلیل اهمیت موضوع به قید فوریت جلسه و کمیسیون ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات در خصوص مقررات حمل بار و تخلفات وسایل نقلیه باربری با حضور اعضای شهرداری تهران و نمایندگان حمل و نقل بار و نماینده شرکت مربوطه به دلایل ذکر شده تشکیل و پروانه شرکت مذکور به مدت یکسال تعلیق شد.

وی افزود: این نکته را هم باید اضافه کرد که در بررسی‌های صورت گرفته توسط پلیس چندین مورد تخلف ثبت شده شامل حمل بار غیر مجاز (اضافه تناژ) و تعدادی تخلفات حادثه ساز و نیز تصادفات فوتی و جرحی در سوابق این شرکت موجود بوده که همه و همه از عدم آموزش و نظارت مدیران این شرکت بر نحوه فعالیت و عملکرد رانندگان ناوگان خود که باعث انجام تخلفات و مخصوصاً حادثه شب گذشته شد نشأت گرفته است.

کد مطلب 5382604

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شامبولی / توآبادی IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۲
      2 0
      پاسخ
      چرا نظارتی بر این مدل خودروها نبوده تا جان انسانی بیگناه گرفته و خانواده ای داغدار عزیزش نشود؟
    • IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      دوست مامانم بود روحش شاد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها