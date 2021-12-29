شرایط اختصاص امکانات رفاهی به دانشجویان در ایام امتحانات

اردوان ارژنگ در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت خوابگاه‌ها در ایام امتحانات گفت: امتحانات دانشجویان حدود دو هفته دیگر آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها در برگزاری امتحانات به صورت حضوری و مجازی مختارند و اختیار را به دانشگاه‌ها داده شده است.

وی افزود: اگر دانشگاهی تشخیص دهد که امتحانات را به صورت حضوری برگزار کند، امتحانات را حضوری برگزار می‌کند در غیر این صورت مانند ترم گذشته به صورت مجازی برگزار می‌شود.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان یاد آور شد: مسأله‌ای که الان مطرح بوده این است که دانشگاه‌ها نسبت به امتحانات حسب شرایطی که دارند، چگونه برخورد کنند.

وی افزود: منابع مالی هم حسب منابعی که وجود داشته است به تدریج به دانشگاه‌ها تزریق می‌شود تا بتوانند خوابگاه‌ها و سلف‌های غذاخوری دانشگاه‌های خود را ساماندهی کنند.

ارژنگ درباره اینکه آیا دانشجویان در دانشگاه‌هایی که امتحانات به صورت حضوری برگزار می‌شود می‌توانند از خوابگاه استفاده کنند، افزود: اگر امتحانات حضوری باشد حتماً باید خوابگاه و غذا در اختیار دانشجویان غیر بومی قرار داده شود. بقیه امکانات رفاهی هم برای دانشجویان باید مهیا شود

علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم پیش از این درباره شرایط برگزاری امتحانات در ترم جاری گفت: همه شرایط مانند ترم قبل است با این تفاوت که دانشگاه‌ها در برگزاری امتحانات حضوری مختارند.