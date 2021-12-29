پوستر «۷۲ ساعت» منتشر شد/ روایتی از لحظات منتهی به شهادت حاج قاسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، در آستانه دومین سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی پوستر مستند «۷۲ ساعت» به کارگردانی مصطفی شوقی و تهیه کنندگی مهدی مطهر منتشر شد.

این مستند سینمایی روایتی تازه و منتشر نشده از ۷۲ ساعت منتهی به شهادت حاج قاسم سلیمانی است.

تولید مستند «۷۲ ساعت» ۲ سال به طول انجامیده که در آن برای اولین بار در گفتگو با نزدیک‌ترین افراد ایرانی و عراقی به شهید سلیمانی روایتی از سه روز پایانی زندگی حاج قاسم را روایت می‌کند.

«۷۲ ساعت» در یک نسخه سینمایی ۷۵ دقیقه‌ای تولید شده و به زودی علاوه بر رونمایی در سینما و تلویزیون در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، قم، ساری، اصفهان، دزفول بابلسر، یزد و همدان نیز طی مراسم‌های ویژه‌ای رونمایی خواهد شد.

مستند «۷۲ ساعت» تولید شده در خانه مستند و محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است.