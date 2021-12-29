جزیره کیش در مسیر تبدیل شدن به نخستین شهر اکولوژی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش سعید پورزادی سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان در دومین جلسه شورای محیط زیست با محوریت مدیریت پسماند ساختمانی این موضوع را دغدغه علاقمندان محیط زیست و ساکنان جزیره برشمرد و گفت: در تمامی طرح های اجرایی و عملیاتی جزیره، مسائل زیست محیطی خط قرمز سازمان محسوب می شود، بنابراین مدیریت پسماند با قید فوریت در دستور کار قرار گرفته چرا که رعایت ملاحظات این حوزه در توسعه و ادامه حیات شهر بسیار حائز اهمیت است.

پورزادی اظهار داشت: توسعه شهری و رشد جمعیت در حال وقوع است و به دنبال آن توسعه گردشگری موجب می شود تا معضلات و تخریب ها در حوزه محیط زیست رخ دهد که ما باید به سرعت وارد عمل شویم و هزینه های آن را بپردازیم.

سعید پورزادی تاکید کرد: اجرای طرح های زیست محیطی و حفظ آن هزینه هایی در بر دارد که یک سرمایه گذاری بزرگ برای آیندگان محسوب می شود و ما برای دستیابی به شهر اکولوژی و مدرن زیست محیطی باید تمام تلاش خود را درمدیریت جامع پسماند های شهری به کار گیری و هزینه کنیم که این امر خود مستلزم تفکر، پیگیری جدی و حساسیت است.

وی خاطر نشان کرد: فعالان حوزه ساخت و ساز نیز باید بر رعایت الزامات اهتمام ورزند تا پیگیری و هزینه کرد تنها بر دوش سازمان نباشد، محیط زیست متعلق به همه ما است و تمامی اقشار و صنوف باید نسبت به این موضوع مسئولیت خود را ایفا و فعالانه در فراخوان محیط زیست مشارکت کنند.

سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: این جزیره با دارا بودن تنوع زیستی بسیار بالا در گونه های جانوری خاص، فرهنگ غنی و شرایط اقلیمی می تواند در حوزه محیط زیست به عنوان نخستین شهر اکولوژی در کشورمعرفی و مطرح شود و قوانین و برنامه های اجرای شده زیست محیطی آن به کشور تعمیم یابد.

وی با اشاره به گردشگر پذیر بودن و موقعیت خاص کیش، مدیریت شهری و فضاهای گردشگری عاری از هرگونه آلودگی را امری ضروری برشمرد و گفت: برنامه ریزی جدی تر با رویکردی متفاوت در دستور کار قرار گرفته تا در حوزه محیط زیست به گونه ای عمل کنیم که ساکنان و گردشگران از بهترین کیفیت فضاهای طبیعی و محیطی بهره مند شوند.

پورزادی افزود: عمر ساختمان های سطح جزیره رو به کاهش و به دنبال آن تولید نخاله های ساختمانی روبه افزایش است و این موضوعی بسیار نگران کننده و تهدیدی برای محیط زیست کیش در آینده محسوب می شود.

به گفته سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان، ساماندهی نخاله های ساختمانی، پسماند ها و پساب ها پس از بازدید دکتر لواسانی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش از سایت بازیافت به جد مورد تاکید قرار گرفته که علاوه بر آن بر ایجاد نظم در برگزاری جلسات مستمر شورای محیط زیست جزیره نیز اشاره شده است.

سعید پورزادی با اشاره به اینکه مدیریت جامع بر نخاله های ساختمانی به عنوان تکلیف ویژه به شرکت عمران، آب و خدمات ابلاغ شده است بیان داشت: این شرکت در سه ماهه باقی مانده تا پایان سال باید با تمام توان نسبت استاندارد سازی، اقدامات حفاظتی، ایمنی، زیست محیطی و بازچرخانی این نخاله ها در بحث های صنعتی یا ساختمانی اقدام کند و به صورت دوره ای گزارشات خود را به اداره محیط زیست ارائه دهد.

پورزادی در ادامه این مطلب با بیان اینکه موضوعات حقوقی این امر نیز تشریح و بررسی شده است عنوان کرد: مقرر شده تا شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش نیز با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان نسبت به تعیین تکلیف موضوعات حقوقی سایت ظرف کمتر از ۱۵ روز طی جلسات متعدد بپردازند و نتیجه در جلسه بعدی شورا منعکس شود.

وی افزود: اداره محیط زیست به عنوان ناظر عالی بر مدیریت پسماند انتخاب شده تا با استفاده از کارشناسان متخصص بر حسن اجرای تعهدات نظارت کند.

سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان ضمن ابراز خرسندی از دغدغه مردم در خصوص مسائل محیط زیست از شهروندان و علاقمندان به این حوزه خواست تا مشاهدات خود در این خصوص را به حوزه معاونت عمرانی یا اداره محیط زیست منعکس کنند تا با مشارکت همه آحاد اجتماعی، فعالان حوزه گردشگری، بازرگانان، سازمان های مردم نهاد و دولتی همچنین بخش خصوصی جزیره در این حوزه ارتقا و مولفه های آن توسعه یابد.

سعید پورزادی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به حد و حدود ظرفیت تاب آوری جزیره گفت: رعایت الزامات ظرفیت تاب آوری و موضوعات پایداری شهری کیش در حوزه معاونت عمرانی از اهمیت زیادی برخوردار است و ما به دنبال دستیابی به اهداف و نتایج مطلوب هستیم تا کارآمدی در تمامی فضاهای شهری و بافت سطح جغرافیایی کیش ملموس باشد.

شمسیان راد سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این جلسه با تشریح دغدغه های ساکنان و مسئولان سازمان در حوزه محیط زیست گفت: مدیریت پسماند های ساختمانی،دپوی غیر استاندارد آنها ، پیگیری تعهدات انجام نشده و اقدامات علمی در این خصوص باید در کمترین زمان ممکن توسط شرکت عمران، آب و خدمات به عنوان متولی امر به نتیجه برسد و به همین منظور بازه زمانی ۳ ماهه تا قبل از عید ۱۴۰۱ برای بهبود و خروج از این وضعیت در نظر گرفته شده است.

شمسیان راد دغدغه مسئولان سازمان را رسیدگی به وضعیت عمومی جزیره به ویژه مجتمع های مسکونی رز، نرگس و دهکده ساحلی عنوان کرد و افزود: این سه مجتمع مسکونی که در مجاورت سایت دپوی پسماند های ساختمانی است وما برای جلوگیری از تبعات زیست محیطی همه اقدامات برای برون رفت از وضع موجود در دستور کار قرار داده ایم و در جلسه بعدی شورا به تشریح اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت پسماند می پردازیم.

مریم محمدی رئیس اداره محیط زیست کیش نیز ضمن تشریح شرایط کنونی سایت بازیافت گفت: دفع پسماندها در جزایر کوچکی مانند کیش یکی از معضلات بزرگی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، بر این اساس با تاکید مستقیم دکتر لواسانی در این خصوص همچنین دغدغه معاونت عمرانی سازمان برای حل مسائل محیط زیست جزیره، راهکاری خوبی ارائه شده که به زودی اجرا می شود.

رئیس اداره محیط زیست کیش تصریح کرد: در راستای حل معضلات دفع پسماند، راه اندازی سامانه مدیریت جمع آوری نخاله های ساختمانی در دستور کار شرکت عمران آب و خدمات قرار گرفت که با عملیاتی شدن آن علاوه بر نظام مند شدن جمع آوری نخاله ها، کنترل تخلیه غیر مجاز در مناطق جنگلی به خوبی انجام خواهد شد و دیگر شاهد آن نخواهیم بود.

مریم محمدی در پایان بیان داشت: تفکیک از مبدا نخاله ها، بازیافت آنها و تبدیل به اجزا قابل استفاده با همکاری های میان بخشی و توسط شرکت عمران، آب و خدمات کیش عملیاتی خواهد شد.