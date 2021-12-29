هویت یک شهید گمنام در هرمزگان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حبیب‌الله میرزایی در نشست هماهنگی مراسم بزرگداشت شهید گمنام تازه شناسایی شده و تشییع پیکر مطهر سه شهید گمنام، افزود: پس از انجام آزمایشات دی ان‌ای هویت یک شهید گمنام در منطقه سیاهو شناسایی شد.

وی اظهار کرد: این شهید گمنام در منطقه سیاهو تدفین شده و هویت ایشان شهید غلامرضا ترابی است، این شهید گرانقدر در دوران دفاع مقدس به عنوان نیروی لشکر ۲۱ حمزه سیدالشهدا (ع) ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال ۶۶ مفقودالاثر شد که به صورت گمنام در منطقه سیاهو هرمزگان تدفین شده است.

سردار میرزایی عنوان کرد: متاسفانه مادر و پدر این شهید در قید حیات نیستند و خواهران و برادران شهید به همراه چند نفر از نزدیکان شهید امشب وارد بندرعباس شدند.

وی اضافه کرد: اجرای برنامه یادواره برای این شهید در نظرگرفته شده است و ساعت ۱۴ امروز چهارشنبه با حضور اعضای خانواده، مردم و مسئولان یک مراسم با شکوه برگزار می‌شود.

سردار میرزایی با دعوت مردم منطقه سیاهو برای حضور در این مراسم بیان کرد: همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا «سلام الله علیها» و دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فضای استان هرمزگان به ورود پیکر پاک سه شهید گمنام عطرآگین می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: پیکر مطهر این سه شهید گمنام در اواسط هفته آینده وارد استان و در مناطق مختلف استان بر دستان مردم شریف هرمزگان تشییع می‌شوند.