به گزارش خبرنگار مهر، فرید بهرامی امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: متأسفانه در حالی که در جوامع بین‌المللی برخی ورزشکاران ایرانی با وعده‌های وسوسه‌انگیز مالی از سوی برخی کشورها مواجه هستند، در داخل کشور ورزشکاران و نخبه‌های ورزشی ما از دنبال کردن کلاف‌های سردرگم وعده‌های خالی مسئولین خسته و نا امید شده اند.

وی با اشاره به «مرتضی قیاسی» تنها ورزشکار لرستانی کاروان المپیک ایران در توکیو و دارنده نشان برنز قهرمانی آسیا یادآور شد: باید به امثال «قیاسی» و قهرمانان ملی به چشم سرمایه نگاه داشت و بخش‌های مختلف اجرایی در داخل استان با حمایت و احساس مسئولیت در قبالِ وعده‌های خود مسیر پُر پیچ و خم قهرمانی را برای ورزشکاران ملی هموار سازند تا با این دلگرمی تنها دغدغه و دل‌مشغولی یک ورزشکار کسب افتخار برای کشورش باشد.

رئیس هیئت کشتی لرستان در ادامه افزود: به همان شکل که آثار تاریخی و طبیعی می‌توانند معرف یک استان باشند، حضور یک ورزشکار از یک استان کمتر توسعه‌یافته مانند لرستان در قالب تیم ملی نیز می‌تواند ضمن ایجاد غرور ملی برخی کمبودها را جبران کند و آن ورزشکار با افتخارآفرینی به عنوان یک سفیر فرهنگی شهر و دیار خود را تبلیغ کند.

بهرامی تاکید کرد: ما فراموش نمی‌کنیم زمانی که «مرتضی قیاسی» با دوبنده تیم ملی کشتی کشورمان در المپیک و یا «علی‌رضا سرلک» در مسابقات جهانی به روی تشک می‌آمد، گزارش حماسی «هادی عامل» و تمجید این کارشناس کاربلد کشتی از قوم لر برای ما لرستانی‌ها تا چه اندازه شورانگیز بود.

وی تصریح کرد: پس از گذشت بیش از دو دهه کشتی آزاد لرستان توسط «مرتضی قیاسی» و «علی‌رضا سرلک» حضور در آوردگاه المپیک و مدال جهانی را تجربه کرد اما متأسفانه تا به این لحظه در استان لرستان غریب هستند و هیچ یک از وعده‌های داده شده عملی نشده است.

رئیس هیئت کشتی لرستان با تاکید بر اینکه حمایت از نخبه‌های ورزشی تنها در توان بودجه محدود متولی اصلی ورزش در استان‌ها نیست یادآور شد: تمامیِ دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به این مسئله احساس مسؤلیت داشته باشند.

بهرامی تصریح کرد: امیدوارم گوش شنوایی باشد و موضوع معیشت، آینده شغلی و به سرانجام رسیدن وعده‌ها به امثال «قیاسی» و «سرلک» در اولویت قرار گیرد تا بار دیگر در میادین مختلف شاهد افتخار آفرینی این جوانان برومند لرستانی باشیم.