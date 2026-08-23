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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

گزارش تلفیقی عملکرد مالی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۶ تأیید شد

گزارش تلفیقی عملکرد مالی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۶ تأیید شد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از رفع بسیاری از موارد و تکالیف حسابرسی سال‌های گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش تلفیقی حسابرسی از عملکرد مالی شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ با بیان اینکه حسابرسی سالهای ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در دوره چهارم انجام شده بود، اظهار کرد: دوره پنجم گزارشات تلفیقی را بررسی نکرد و در دوره ششم بررسی این گزارشات را در دستور کار قرار دادیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از مواردی که به عنوان بند حسابرسی قید شده امروز رفع شده است، تصریح کرد: تعداد زیادی از تکالیف حل و فصل شده و اگر موردی باقی مانده باشد، در گزارشات حسابرسی جدید بررسی خواهد شد.

گفتنی است گزارش تلفیقی حسابرسی از عملکرد مالی شهرداری تهران برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶با حداکثر آراء موافق تأیید شد.

کد مطلب 6924793

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