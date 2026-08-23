اثربخشی حوزه هنری در گرو تعامل مستمر با ائمه جمعه و تلاش مضاعف است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ابطحی صبح امروز یکشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیر حوزه هنری انقلاب اسلامی آبادان که در دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از شروط اساسی برای افزایش ضریب نفوذ و اثرگذاری فعالیت‌های حوزه هنری برقراری ارتباط وثیق، صمیمی و مستمر با ائمه جمعه است.

وی افزود: آبادان همواره از پتانسیل‌های فرهنگی و هنری بسیار بالایی برخوردار بوده است و انتظار می‌رود دفتر حوزه هنری این شهرستان با تکیه بر این ظرفیت‌های بومی بتواند به خروجی مطلوب و خلق آثار جریان‌ساز دست یابد.

مدیر ستاد معاونت راهبری استان‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی کشور با اشاره به اقتضائات روز و ضرورت جهاد تبیین بیان کرد: پس از تحولات بزرگ اخیر در کشور برای پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی به حضور ۲۴ ساعته و تلاش مضاعف در ساحت فرهنگ و هنر نیاز است.

ابطحی ابراز امیدواری کرد با حضور مدیر جدید و استفاده حداکثری از توانمندی‌های هنرمندان متعهد، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعدادها در این خطه باشیم.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر از تلاش‌های شهریار قلی‌گشتی، احسان نمازی به‌عنوان مدیر جدید حوزه هنری آبادان معارفه شد.