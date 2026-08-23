تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران با اکثریت آرا تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این مصوبات، خیابان کاویان غربی در منطقه ۳ به نام «آبای» از چهره‌های برجسته ادبی و فرهنگی قزاقستان نامگذاری می‌شود. این نامگذاری در چارچوب توافقات فرهنگی ایران و قزاقستان و پس از سفر رئیس‌جمهور ایران به این کشور انجام شده است. در مقابل، قرار است یکی از معابر اصلی شهر آستانه نیز به نام یکی از شاعران برجسته ایرانی، از جمله سعدی یا حافظ، نامگذاری شود.

همچنین ایستگاه متروی «شهید باقری» به «شهیدان باقری» تغییر نام خواهد یافت. در ادامه، تعدادی از معابر مناطق ۵، ۱۵ و ۱۸ نیز به نام شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای مدافع حرم نامگذاری شدند.

از جمله این موارد می‌توان به نامگذاری کوچه بنفشه دهم به نام شهید احمدرضا محبی حمزه، خیابان شاهد به نام شهید سعید بردلی، کوچه ابریشم به نام شهید سیدعلی یوسفی، کوچه پانزدهم شرقی به نام شهید عبدالحسین کفاش، کوچه گلزار شرقی به نام شهید جان‌محمد فریادرس، کوچه نوزدهم به نام شهید حسن نظری، خیابان سیامک شمالی به نام شهید کیومرث کوثری‌مقدم و خیابان کوهسار به نام شهید ایرج احمدیان اشاره کرد.

همچنین بزرگراه شهید نورعلی شوشتری به نام «شهیدان شوشتری» تغییر خواهد کرد و خیابان لاله در منطقه ۱۸ به نام شهید حسین معینی، پل زیرگذر و تقاطع غیرهمسطح در محدوده بلوار معلم و الغدیر به نام شهید محسن فرامرزی و خیابان صنعت به نام شهید علیرضا مرادی نامگذاری شد.