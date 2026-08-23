مجوز انتشار اوراق مالی برای توسعه مترو و نوسازی ناوگان تهران تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۵ با بیان اینکه لایحه به تأیید کمیسیون عمران و حمل و نقل و برنامه و بودجه رسیده است، اظهار کرد: به شهرداری تهران اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۲۵.۵ همت جهت اجرای طرح های حمل و نقلی با توجه به طرح جامع ریلی، طرح جامع و تفصیلی اقدام کند.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد اوراق سهم دولت و ۵۰ درصد سهم شهرداری است، تصریح کرد: سه همت برای توسعه و تکمیل خط سه متروی تهران شامل ادامه عملیات تکمیلی در پایانه آزادگان، دسترسی ها و ورودی های جدید ایستگاه های تحت بهره برداری اختصاص یافته است.

تشکری هاشمی با بیان اینکه دو همت برای توسعه و تکمیل خط چهار مترو اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: این اعتبار برای آغاز عملیات اجرایی در بخش توسعه شرقی، انجام عملیات اجرایی در پروژه توسعه غربی شامل ایستگاه های علامه جعفری، کاشانی و چهارباغ هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: ۶ همت از اوراق نیز به توسعه و تکمیل خط ۶ مترو شامل عملیات اجرایی ایستگاه های باقی مانده، توسعه جنوبی و بهره برداری کامل، ادامه عملیات تکمیل دسترسی ها و ورودی های جدید ایستگاه های تحت بهره برداری و پایانه دولت آباد، اختصاص دارد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پنج همت برای توسعه و تکمیل خط هفت مترو تهران پیش بینی شده است، یادآور شد: این اوراق برای ادامه عملیات اجرایی در بخش توسعه شمالی شامل ایستگاه های چهار دیواری و دانشگاه آزاد، تکمیل دسترسی ها و ورودی های جدید ایستگاه های تحت بهره برداری و پایانه تختی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه ۶ همت جهت اورهال و بازسازی مترو و دو همت جهت نوسازی ناوگان اتوبوسرانی اختصاص یافته است، تصریح کرد: همچنین یک و نیم همت جهت بازسازی و بهسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی در نظر گرفته می‌شود.

تشکری هاشمی با تأکید بر اینکه شهرداری تهران هیچ تصیمنی برای سهم دولت نخواهد داشت و تنها سهم خود را تأمین خواهد کرد، گفت: ما هیچ اولویتی مهمتر از توسعه حمل و نقل عمومی نداریم و باید در این بخش هزینه کنیم.

سجاد محمدعلی نژاد معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز با بیان اینکه ما هیچ بدهی نکول شده ای در اوراق مشارکت نداریم، گفت: تمام اوراق به روز پرداخت می شود و هیچ مشکلی وجود ندارد. سهم دولت نیز در قانون بودجه آمده و کاملاً مشخص است و از طریق بانک عامل پرداخت شده و در این زمینه نیز چالشی وجود ندارد.

وی ادامه داد: حتی اگر اوراق ۱۰۰ درصدی نیز هزینه کنیم به نفع ماست. تمام این خریدها زیرساخت به شمار می رود و به نفع شهر خواهد بود. اگر این لایحه تصویب شود وارد مرحله چانه زنی با دولت می شویم تا سهم دولت را دریافت کنیم.

محمدعلی نژاد با بیان اینکه در ابتدای دوره دو میلیارد دلار در ابتدای دوره بدهی ارزی وجود داشت، اظهار کرد: این رقم با مذاکرات صورت گرفته به یک میلیارد دلار کاهش یافت. ما بدهی ها را با اولویت بدهی ارزی تسویه کردیم.

وی افزود: درصد قابل توجهی از این میزان که سنواتی بوده پرداخت کرده ایم و تمام تسهیلاتی که اخذ شده کاملاً به روز است و با هیچ بانکی مسئله پرداخت تسهیلات اخذ شده نداریم.

گفتنی است پس از بررسی های صورت گرفته، لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۵ با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.