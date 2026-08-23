به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحائی، در نشست هفته ملی تشکلها و مشارکت اجتماعی حضور پیدا کرد و گفت: در این جلسه ما از دولت اسم بردیم، حیف است که یاد نکنیم از شهیدان رجایی و باهنر و یاد نکنیم از همه خدماتی که دولتمردان انجام دادند و آرزو میکنیم که انشاءالله این خدمات منشأ اثر قرار بگیرد.
وی اظهار کرد: مطالبی که آماده کرده بودم در محضر شما بگویم، چون وقت ما تمام شده، از خیلی از آنها باید صرفنظر کنم. حقیقتاً گفتنیهایی که شما گفتید بسیار ارزشمندتر از نکاتی بود که بنده یادداشت کرده بودم که عرض بکنم و لذا گفتنیهای فاخر شما خیلی بیشتر قابل استفاده بود و باید عرض کنم دوستان عزیز، بنای ما در وزارت کشور، لااقل برای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تشکلی که ما در کشور داریم و در حقیقت برای آنها مجوز صادر میکنیم و مجوزهایشان را تمدید میکنیم، همینهایی است که شما میفرمایید.
معاون وزیر کشور افزود: ما در وزارت کشور نقش نظارتی خودمان را تغییر میدهیم به نقش پشتیبانیکننده و حمایتکننده از تشکلها.
وی ادامه داد: وزارت کشور به عنوان مرجعی که بخش عمدهای از تشکلها را در اختیار دارد، همانطور که استحضار دارید، ۱۱ عنوان و موضوع را در حوزه تشکلهای وزارت کشور داریم که خدماتی را در کشور و خارج از کشور ارائه میدهند. این ۱۱ موضوع، از خیریهها و در حقیقت حوزههای بهداشتی گرفته تا حوزه محیط زیست، سواحل و مسائل مختلف، خدمات بسیار ارزشمندی در کشور ارائه میکنند.
بطحائی بیان کرد: بنای ما بر همین چیزهایی است که شما گفتید. من امروز با افتخار عرض میکنم نزدیک به دو سال است که دولت چهاردهم تشکیل شده و در این دو سال ما یک مجوز را هنوز نقض نکردیم، نه مراعا و در حقیقت معطل گذاشتیم.
وی افزود: حتی در مواقعی که سمن و تشکلی خطایی داشته و به هر حال انحرافی در عملکردش بوده و حتی با جرأت عرض میکنم در مواردی که مرجع قضایی برای لغو مجوز ورود پیدا کرده، علیرغم اینکه آن خطا، خطای مؤثری بوده، ما به عنوان مدافع رفتیم در مرجع قضایی و گفتیم اجازه بدهید استمهال بدهیم، اجازه جبران خطا بدهیم؛ برای اینکه ما شما را، همانطور که به خوبی و زیبایی اشاره کردید، یک فرصت ارزشمند و یک ظرفیت بسیار گرانبها برای کشور و جمهوری اسلامی میدانیم.
بطحائی گفت: متأسفانه دیگر چه کنیم، ما ایرانیها یکی از عادتهایمان این است که فرصتهایمان را نمیبینیم، ظرفیتهایمان را نمیبینیم، کاستیها و نقایص را زیاد میبینیم، اما به این سرمایه عظیم توجه نداریم. ما داریم تلاش میکنیم بخشی از این مسائل را حل کنیم.
وی با اشاره به روند صدور و تمدید مجوز تشکلها اظهار کرد: من امروز با جرأت و افتخار عرض میکنم صدور مجوز، جناب آقای بقایی، به طور میانگین امروز به کمتر از ۶۰ روز رسیده است؛ یعنی کسی که میآید و مجوزی را میخواهد که خدمتی را در عرصه سمنها ارائه بدهد، حدود ۶۰ روز میتواند مجوزش را دریافت کند.
معاون وزیر کشور افزود: چیزی حدود ۶ ماه طول میکشید که به طور میانگین یک مجوز تمدید بشود، امروز به حدود ۴۰ روز رسیده است.
وی گفت: اینها افتخاری است که میخواهم عرض بکنم که به دلیل همین حرفهای درست و نظرات درستی که شما در جلسه ارائه فرمودید، ما داریم تلاش میکنیم که به آن سمت حرکت بکنیم.
تأکید بر استمرار جلسات با تشکلها
بطحائی اظهار کرد: بسیار امیدوارم که انشاءالله آقای کریمیکیا، با ذوق و علاقهای که خودشان و همکارانشان در این زمینه دارند، این جلسات مستمر و منظم بشود.
وی ادامه داد: ببینید، من در حضور کسانی دارم صحبت میکنم که همه آنها پیشکسوت این موضوع هستند. آقای عشقیثانی، وقتی من ایشان را... آقای دکتر زرگر بالاخره از چهرههای شاخص و خدوم کشور هستند که ما در این جلسه افتخار داریم زیارتشان میکنیم و همه شما کسانی هستید که واقعاً من خیلی از این حرفها را از شماها آموختم.
بطحائی افزود: واقعاً مبالغه نکردم اگر بگویم شاگردی دارم میکنم در برابر اساتید این موضوع. انشاءالله این جلسات را مستمر ادامه میدهیم.
وی گفت: ما امروز چیزی حدود ۹۰ تشکل بینالمللی داریم و چیزی حدود ۷۹ انجمن دوستی داریم.
معاون وزیر کشور افزود: ما در جریان، بهویژه جنگ رمضان و البته بعد از جنگ ۱۲ روزه، شاهد حرکت بسیار زیبای تشکلها در دفاع از میهن بودیم که به صورت خودجوش دفاع جانانهای به عمل آوردند.
بطحائی با اشاره به حادثه مدرسه مینا اظهار کرد: در همین جریان جنایت بسیار فجیعی که در مدرسه مینا اتفاق افتاد، اگر نبود حرکت شما تشکلها و اگر نبود در حقیقت آن مقامهای مشورتی که ما حدود ۶۰ مقام مشورتی داریم، حتماً مجامع بینالمللی عکسالعمل نشان نمیدادند.
وی ادامه داد: خود شماها با ارتباطی که ما با جناب بحرینی در صفحه خود داشتیم، تصاویر را تهیه کردید؛ چون یکی از مستنداتی که لازم داشتند، تصاویر پیکر شهدای مینا بود. با کمک شماها این تصاویر تهیه شد و از طریق جناب بحرینی، سفیر ما در ژنو، منعکس شد.
بطحائی افزود: وزارت دادگستری و قوه قضاییه خیلی جانانه آمدند در کار. وزارت آموزش و پرورش هم خیلی، خیلی جانانه آمد در کار و بالاخره یک اتفاق در آن فضای سنگینی که بر کشور ما وجود داشت، افتاد و آن بیانیه به تصویب رسید.
وی گفت: همانطور که آقای کریمی اشاره کردند، واقعاً اگر شماها نبودید، حقیقتاً دولت و بنیه دولتی نمیتوانست این کار را رقم بزند.
۸۰ هزار تشکل در کشور فعالیت میکنند
معاون وزیر کشور اظهار کرد: در زمینههای دیگر هم همینطور است. من فرصت نیست و واقعاً یکجورهایی هم احساس میکنم که اجحاف میشود در حق شما، اما چه کنیم، زمان گذشته است.
وی افزود: خدماتی که این ۱۱ هزار و ۵۰۰ تشکل در کشور انجام میدهند و ما امروز ۸۰ هزار تشکل در سازمانهای دیگر داریم، قادریان، بهزیستی دارد، کمیته امداد دارد، حتی نیروی انتظامی داده، گروههای جهادی را ما توسط بسیج و سپاه داریم.
بطحائی ادامه داد: به ۸۰ هزار تشکل که ۱۱ هزار و ۵۰۰ تای آن در وزارت کشور هستند، تلاش میکنیم موانع را از جلوی پای شما برداریم. داریم تلاش میکنیم دستوپای شما را باز کنیم.
وی با اشاره به گفتوگوی خود با یکی از تشکلها گفت: من با یکی از تشکلها چند روز پیش داشتم صحبت میکردم. ایشان میگفت الان کاری که ما داریم، خدمتی که در این کشور انجام میدهیم، ۱۰ درصد ظرفیت ماست. اگر شماها موانع را بردارید، این ۱۰ درصد به ۱۰۰ درصد برسد، خیلی از گرههایی را که الان شما در بخش دولتی تلاش میکنید و نمیتوانید، ما به راحتی میتوانیم اینها را برداریم.
شفافیت و پاسخگویی؛ از الزامات فعالیت تشکلها
بطحائی گفت: صحبتم طولانی شد. فقط یک نکته هم میخواهم عرض بکنم. ببینید، همه کم بودن اثربخشی تشکلها به موانع برمیگردد. من در جمع شما میخواهم عرض بکنم بعضی از موانع هم هستند که خود تشکلها باید رعایت کنند.
وی افزود: یکی از آنها شفافسازی است. ما امروز در حوزه شفافسازی در حوزه تشکلها، که حالا من یکی دو تا نمونهاش را مثال زدم که کار به مراجع و اینجور چیزها میرسد، بحث شفافسازی و پاسخگویی یکی از مهمترین عواملی است که میتواند استقبال آحاد مردم را از تشکلها افزایش بدهد.
معاون وزیر کشور اظهار کرد: بروکراسی و الگو گرفتن از مدلهای غلط ساختارهای دولتی، یکی دیگر از مسائل است. بعضی از تشکلهای ما متأسفانه گرفتار این مدلسازی غلط شدهاند.
وی ادامه داد: یا کمتوجهی به اثرگذاری و اثربخشی برنامهها، از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
بطحائی گفت: سعی میکنیم جلساتمان، حداقل فصلی باشد. ما به صورت فصلی این جلسات را برگزار کنیم، از نزدیک با یک وقت مؤثری حرفهای شما را بشنویم، راهنماییها و پیشنهادهای شما را بشنویم و به دنبال عملیاتی کردن آنها باشیم.
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