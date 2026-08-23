شکایت آمریکا از تیک تاک با ۴۰۰ میلیون دلار تسویه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۲۴ میلادی به دلیل شکست در حفاظت از حریم خصوصی کودکان در فضای آنلاین و جمع آوری غیرقانونی داده های آن از تیک تاک و بایت دنس شکایت کرد.

این دو شرکت به نقض قانونی متهم شدند که طبق آن سرویس های آنلاینی که کودکان را هدف می گیرند باید رضایت والدین برای جمع آوری اطلاعات خصوصی کودکان زیر ۱۳ سال را دریافت کنند.

«استنلی وودوارد» معاون دادستان کل آمریکا در این باره اعلام کرد اولویت این آژانس تضمین حفاظت از کودکان وهمچنین اطمینان از آن است که شرکت هایی که اطلاعات آنها در اختیار دارند، مسئولیت های قانونی شان را انجام می دهند.

تیک تاک هنوز در این باره اظهار نظری نکرده است.

براساس تسویه انجام شده، تیک تاک ۳۰۰ میلیون دلار را فورا می پردازد و ۱۰۰ میلیون دلار دیگر را نیز پس از صدور حکمی مبنی بر لغو یک فرمان رضایت قبلی که در سال ۲۰۱۹ از سوی کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC) علیه شرکت پیشین تیک‌تاک، یعنی Musical.ly، صادر شده بود، پرداخت خواهد کرد.

کمیسیون فدرال تجارت آمریکا براساس فرمان رضایت پیشین اعلام کرده بود تیک تاک که در آن زمان به عنوان شرکت Musical.ly، شناخته می شد، می دانست کودکان از اپ استفاده می کنندو نتوانست رضایت والدین برای جمع آوری نام ها، آدرس ایمیل و دیگر اطلاعات خصوصی این گروه از کاربران را به دست آورد و جریمه ای ۵.۷ میلیون دلاری در همین زمینه پرداخت.

البته دولت آمریکا اعلام کرد تیک تاک از زمان ثبت شکایت تغییرات زیادی در مالکیت، مدیریت، پیروی از قوانین و شیوه های حفظ حریم خصوصی ایجاد کرده است. وزارت دادگستری همچنین اعلام کرد این تسویه تضمین می کند خانواده های آمریکایی همچنان از تمهیدات امنیت قدرتمندتر بدون هیچ تاخیری بهره می برند.