به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان برگزاری نشست کابینه رژیم صهیونیستی در جولان سوری اشغالی را شدیداً محکوم کرده و این اقدام تجاوزکارانه صهیونیستها را تحریکآمیز خواند.
سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: جولان اشغالی براساس قطعنامههای متعدد سازمان ملل بویژه قطعنامه ۴۹۷ شورای امنیت، بخش جداییناپذیر جمهوری عربی سوریه میباشد و مجمع عمومی سازمان ملل نیز هر ساله بر این واقعیت انکارناپذیر تأکید میکند.
خطیبزاده تأکید کرد: گسترش شهرکنشینی و افزایش تعداد مهاجرین صهیونیست منطقه جولان به هیچوجه نمیتواند واقعیت را تغییر دهد و شهرکنشینان صهیونیست باید بدانند که در اراضی غصب شده نخواهند توانست برای همیشه سکونت کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان همبستگی و حمایت ثابت و قوی جمهوری اسلامی ایران از جمهوری عربی سوریه در این موضوع را مورد تأکید قرار داد.
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