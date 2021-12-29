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۸ دی ۱۴۰۰، ۲۱:۵۱

خطیب‌زاده مطرح کرد؛

واکنش ایران به اقدام تحریک‌آمیز اخیر رژیم صهیونیستی

واکنش ایران به اقدام تحریک‌آمیز اخیر رژیم صهیونیستی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نسبت به برگزاری نشست کابینه رژیم صهیونیستی در جولان سوری اشغالی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان برگزاری نشست کابینه رژیم صهیونیستی در جولان سوری اشغالی را شدیداً محکوم کرده و این اقدام تجاوزکارانه صهیونیست‌ها را تحریک‌آمیز خواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: جولان اشغالی براساس قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل بویژه قطعنامه ۴۹۷ شورای امنیت، بخش جدایی‌ناپذیر جمهوری عربی سوریه می‌باشد و مجمع عمومی سازمان ملل نیز هر ساله بر این واقعیت انکارناپذیر تأکید می‌کند.

خطیب‌زاده تأکید کرد: گسترش شهرک‌نشینی و افزایش تعداد مهاجرین صهیونیست منطقه جولان به هیچ‌وجه نمی‌تواند واقعیت را تغییر دهد و شهرک‌نشینان صهیونیست باید بدانند که در اراضی غصب شده نخواهند توانست برای همیشه سکونت کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان همبستگی و حمایت ثابت و قوی جمهوری اسلامی ایران از جمهوری عربی سوریه در این موضوع را مورد تأکید قرار داد.

کد مطلب 5387589

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