الگوی مصرف در کشور با وجود تنش آبی رعایت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جانباز عصر چهارشنبه در بازدید از خط انتقال آب ساوه از سد کوچری در جمع خبرنگاران گفت: امروز توفیق پیدا کردم از پروژه سد کوچری بازدید کنم خوشبختانه علی رغم مشکلات مالی اتفافات خوبی در پروژه افتاده و استفاده از تصفیه خانه مشترک باعث شده است هزینه‌های تصفیه خانه در بخش‌های دیگر پروژه هزینه شود و این باعث تسریع در اجرای پروژه می‌شود.

وی افزود: با دستور وزیر نیرو برخی پروژه‌های آبرسانی به صورت ویژه اجرا می‌شوند پروژه ساوه هم جز پروژه ویژه است، لوله مورد نیاز آنکه حدود ۶۶ درصد هزینه‌های پروژه است وزیر نیرو متعهد شده تأمین کنیم که تمرکزمان برای اجرا آن باشد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: از مجلس انتظار داریم همان طور که دولت در بودجه ۱۴۰۱ توجه ویژه به پروژه‌های آبرسانی داشته است در زمان بررسی لایحه از سوی کمیسیون‌های مجلس تمهیدات لازم اندیشیده شود که پروژه‌های آبرسانی در موعد مقرر به سرانجام برسانیم.

جانباز گفت: حدوداً ۱۰۰ کیلومتر لوله گذاری پروژه ساوه باقی مانده است. برای اتمام این پروژه حدود ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است با تمهیدات اندیشیده شده هزینه تأمین لوله پروژه که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است توسط نیرو تأمین شده و مابقی هزینه‌ها هم ان‌شاءالله در طول سال تأمین می‌شود تا کمتر از ۲ سال این پروژه به بهره برداری برسد.

وی افزود: در موضوع صرفه جویی آب تمهیدات مختلفی اندیشیده شده است که برخی مربوط به مسائل فنی است مانند کاهش هدر رفت در شبکه‌های شهری در سامانه‌های انتقال و سامانه‌های تصویری است که مسائل فنی است. یک بخش دیگر در بحث صرفه جویی موضوع مدیریتی است که در شهرهای کشور از طریق شبکه‌های هوشمند در دستور کار جدی وزیر نیرو است و با کاهش فشار در ساعت‌هایی که مصرف مردم کم است سعی کنیم میزان هدر رفت آب را کم کنیم که مخازن آبگیری کنند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بیان کرد: یک بخش اطلاع رسانی در فضای عمومی است که اتفاقات خوبی رخ داده است. خوشبختانه باوجود تنش آبی که امسال داشتیم مدیریت الگو مصرف رعایت شده است و حدود ۵۷ درصد مشترکین ما جز مشترکین کم مصرف و خوش مصرف و ۸ درصد پرمصرف هستند.