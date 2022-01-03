سیره و شخصیت سردار «سلیمانی» به دنیا معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده بعد از ظهر دوشنبه در مراسم دومین سالگرد سردار شهید قاسم سلیمانی در خانه قرآن انزلی، اظهار کرد: سردار شهید سلیمانی معرف جریان تشیع است و دشمنان نظام نیز در برابر شخصیت شهید سلیمانی تعظیم کردند.

وی افزود: امروزه شهید سلیمانی به عنوان یک شخصیت ممتاز و شناخته شده بین المللی است که حتی در جبهه استکباری و باطل هم نسبت به ایشان اظهار ارادت می‌شود.

حجت الاسلام علیزاده با اشاره به اعتراف دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی نسبت به عظمت و جایگاه شهید سلیمانی، ادامه داد: امروز نخبگان سیاسی دنیا در برابر شخصیت شهید سلیمانی به عنوان ژنرال بین المللی سر تعظیم فرود می‌آورند.

وی با بیان اینکه اندیشمندان منصف دنیا پس از ترور شهید سلیمانی در واکنش به این فاجعه به ترامپ انتقاد کردند، تاکید کرد: بعد از شهادت این قهرمان ملی دنیا در برابرش کرنش کرد و معتقدم دنیای نظامی امروز می‌داند شهید سلیمانی چه شخصیت مهمی بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با اشاره به لزوم تبیین سیره شهید سلیمانی در دنیا، گفت: هنوز لایه‌های پنهان شخصیت سلیمانی کشف نشده و رهبر معظم انقلاب از این شهید والامقام به عنوان مکتب یاد می‌کند.

حجت الاسلام علیزاده اضافه کرد: شهید سلیمانی سردار دل‌ها و فاتح قلوب بود و داغ حاج قاسم ابدی است.