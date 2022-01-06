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۱۶ دی ۱۴۰۰، ۱۹:۱۴

سردار فدوی:

آمران ترور حاج قاسم آرامش ندارند

آمران ترور حاج قاسم آرامش ندارند

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: کسانی که دستور ترور حاج قاسم را دادند، قطعاً آرامش ندارند و انتقام از آن‌ها حتمی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، دریادار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه مراسم تشییع ۱۵۰ شهید گمنام دفاع مقدس در گفتگویی با اشاره به حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و حضور مردم در مراسم امروز اظهار کرد: مردم همواره در میدان حضور دارند و این مردم هستند که معادلات را تغییر می‌دهند.

وی ادامه داد: همانطور که رهبری فرمودند حمله به عین‌الاسد یک سیلی بود و انتقام همچنان ادامه دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه تا زمانی که جنایتکاران زنده هستند، انتقام ادامه خواهد داشت، تأکید کرد: کسانی که دستور ترور حاج قاسم را دادند، قطعاً آرامش ندارند و انتقام از آن‌ها حتمی خواهد بود.

کد مطلب 5393828

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    نظرات

    • مهدی نسیمی IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
      2 0
      پاسخ
      بی صبرانه منتظر این انتقام هستیم،
    • IR ۰۴:۲۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      باید ترامپ وپمپئو کشته شوند

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