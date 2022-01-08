اعضای باند سارقان مسلح در لرستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت محموله‌های جاده‌ای، احشام، طلاجات و… در لرستان، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با تشکیل تیم‌های ویژه و با تلاش شبانه روزی و اقدامات پلیسی و اطلاعاتی هشت نفر از اعضای باند سارقان مسلح را در سطح استان شناسایی و در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی لرستان، گفت: سارقان در تحقیقات پلیس به ۳۱ فقره انواع سرقت اعتراف و در بازرسی از مخفیگاه آنها هزار و ۲۰۰ قلم انواع اجناس مسروقه شامل، لوازم خانگی، مغازه، خودرویی، کابل‌های برق و مخابراتی، ۳ دستگاه سواری و یک تیغه خشاب کلاش، ۱۳ تیر جنگی، یک رشته دست بند، یک قوطی افشانه و یک تیغه قمه که در سرقت‌ها از آنها استفاده می‌کردند، کشف شد.

سردار الهی، به اشاره به اینکه ایجاد نا امنی خط قرمز پلیس است و این فرماندهی با تمام توان با مخلان نظم و امنیت برخورد قانونی می‌کند به شهروندان توصیه کرد، در صورت مشاهده افراد و خودروهای مشکوک بلافاصله موضوع را از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.