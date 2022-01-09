مطالبات خانواده‌ شهدای هواپیمای اوکراینی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در آغاز جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به ۱۹ دی سالروز قیام مردم قم گفت: حرکت هوشمندانه مردم قم در مقطعی حساس از انقلاب اسلامی با هوشمندی و درایتمندی مردم قم شکل گرفت و نقش مؤثری در وقوع انقلاب اسلامی ایفا کرد.

وی در ادامه با اشاره به حضور گسترده مردم در دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در اقصی نقاط کشور، گفت: در روزهای گذشته شاهد حضور پرشور مردم قدرشناس ایران در مراسم بزرگداشت دومین سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی در شهرها و روستاهای سراسر کشور بودیم که برگ زرین دیگری بر افتخارات ملت ایران افزود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارج نهادن مردم و رشادت‌های مردانی همچون شهید سلیمانی و شهید کاظمی و بزرگداشت ایثار و فداکاری همه شهیدان که امنیت و افتخار را به کشور عزیزمان هدیه کرده‌اند، نشان از روحیه عزت ملی و یکی از برجسته‌ترین صفات ملت ایران است که تا امروز نقش بی‌بدیلی در زنده نگاه داشتن آرمان‌های انقلاب اسلامی ایفا کرده است. وجود چنین مردم عزیز و نجیبی، وظیفه ما مسئولان را در پاسخگویی به دغدغه‌ها و مشکلات آنان بیشتر می‌کند.

قالیباف در ادامه با اشاره به سالروز سقوط هواپیمای اوکراینی و شهادت تعدادی از هموطنانمان گفت: در سالروز شهادت جمعی از عزیزترین فرزندان برومند ایران‌زمین در حادثه دلخراش سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی هستیم که آن را به تمامی ملت شریف ایران بخصوص خانواده‌های داغدار آن عزیزان تسلیت و تعزیت می‌گویم و مراتب همدردی عمیق خود و سایر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را با خانواده‌های محترم این عزیزان اعلام می‌کنیم.

وی افزود: تمام ایران یکپارچه سوگوار این حادثه دلخراش و جانکاه هستند. پیگیری مطالبات به‌حق خانواده‌های این عزیزان و شفاف‌سازی جزئیات رسیدگی به پرونده برای اولیای دم و حصول اطمینان از بسته شدن راه تکرار حوادثی چنین تلخ و جانکاه ضروری و نیازمند اتخاذ تدابیر لازم است.