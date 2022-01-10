به گزارش‌ خبرنگار مهر، علی رضایی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه تودیع و معارفه استاندار کرمانشاه اظهار کرد: مسئولین و مدیران دوران مسئولیت خود را فرصتی برای خدمت به مردم و اندوخته‌ای برای آخرت به شمار آورند و عزت و پیشرفت جمهوری اسلامی حاصل این تفکر و نگرش است.

وی افزود: کرمانشاه با تقدیم ۹ هزار و ۸۰۰ شهید دفاع مقدس و با ظرفیت‌های علمی و تاریخی و منابع انسانی غنی با مردمانی نجیب، علمای بزرگ و همسایه بودن با کشور عراق به عنوان گهواره تاریخ و تمدن ایران زمین به شمار می‌آید.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه ضمن قدردانی از خدمات مهندس بازوند و مدیران استانی و شهرستانی و با آرزوی موفقیت برای امیری مقدم تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود، اصلاح وضعیت اقتصادی در اولویت نخست کشور و استان قرار گیرد.

وی با توجه به برنامه‌های دولت سیزدهم، بیان کرد: استان کرمانشاه به عنوان استان مرزی جایگاه ویژه‌ای در کشور داشته با این حال مشکلات متعددی بر سر راه این استان وجود دارد و برای رفع این مشکلات به راهکار مناسب احتیاج داریم.

رضایی ابراز کرد: به علت مشکلات فراوان بخش تولید، بسیاری از مشاغل تولیدی در معرض خطر قرار داشته و کرمانشاه بعد از هرمزگان در جایگاه دوم شاخص فلاکت با میانگین ۶۴ درصدی قرار دارد که از میانگین کشوری ۹ واحد بالاتر است.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در آمد سالیانه کرمانشاه بر اساس آمار گرفته شده در سال ۹۸، ۲۴ میلیون تومان بوده که نسبت به آمار کشوری ۱۵ میلیون پایین‌تر است.

وی گفت: به علت مشکلات اقتصادی امکان احیای زیر ساختارها وجود نداشته که در این صورت رشد اقتصادی در آینده وجود نخواهد داشت و نمی‌توان معضل بیکاری را حل کرد.

رضایی بیان کرد: یکی دیگر از چالش‌های مهم استان کرمانشاه خروج سرمایه‌های پولی و اجتماعی و مهاجرت جوانان برای یافتن کار به استان‌های دیگر و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ بوده و به همین دلیل استان کرمانشاه یکی از رکورددارترین استان‌ها در مهاجرت جوانان است.

وی گفت: تعدادی از طرح‌های مهم در استان کرمانشاه از جمله احداث راه‌آهن به فراموشی سپرده شده که از تمام نخبگان، دانشجویان، مدیران و افراد تأثیر گذار استان تقاضا می‌شود برای کمک به استاندار جدید ایفای نقش کنند.

رضایی در رابطه با اقدامات مورد نیاز در استان کرمانشاه، بیان کرد: اقدام فوری دولت برای منطقه آزاد قصرشیرین، تخصیص بخش تولید و دفع موانع پیش رو در تولید، تخصیص بودجه برای تکمیل و راه اندازی راه آهن کرمانشاه، اسلام‌آباد و عراق را می‌توان از جمله اقدامات استاندار جدید اعلام کرد.

وی در ادامه این اقدامات گفت: با استفاده بهینه از ظرفیت‌های مرزی استان کرمانشاه و توسعه توریست با اجرای صنعت مورد نیاز باید در دستور کار قرار گرفته و با احداث دانشگاه و بیمارستان بین‌المللی برای جذب توریست از کشورهای دیگر به خصوص عراق اقدامات لازم انجام گیرد.

رضایی افزود: فعال سازی تعاون‌های مرز نشینی، بالا بردن سهمیه مرزنشینان، آزادی عمل بیشتر در واردات و صادرات، ساماندهی وضعیت نابسامان بازارچه‌های مرزی، تصویب قوانینی برای پروژه‌های گرمسیری و سردسیری با توجه به هزینه‌های مالی و زیست محیطی و استفاده از مدیران بومی از دیگر اقداماتی است که می‌بایست دستور کار قرار گیرد.