جشنواره ملی ترنم فتح در نوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی ظهر دوشنبه در جلسه استانی برگزاری چهارمین دوره جشنواره ملی «ترنم فتح» که در فرمانداری نوشهر برگزار شد، به اهمیت برگزاری جشنواره موزیک نیروهای مسلح پرداخت و اظهار داشت: این جشنواره با هدف تقویت گروه‌های موزیک نیروهای مسلح و ایجاد نشاط و شادی در بین مردم برگزار می‌شود.

سردار ملکی از برگزاری چهارمین دوره جشنواره ملی «ترنم فتح» به میزبانی استان مازندران خبر داد و اظهار داشت: این جشنواره سه دوره قبل در تهران برگزار شد و مازندران اولین استانی است که میزبان کشوری جشنواره در ۱۹ بهمن روز نیروی هوایی ارتش در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر است.

وی از حضور مسئولان نظامی کشوری و استانی در این جشنواره خبر داد و خاطرنشان کرد: در این جشنواره از چهار گروه برتر موزیک نیروهای مسلح در سراسر کشور تقدیر به عمل می‌آید.

سردار ملکی با اشاره به اینکه شهرستان نوشهر و چالوس قدمگاه ۲۱ هزار شهید شمال کشور هستند، بیان داشت: همچنین دانشگاه علوم دریایی نوشهر قدمگاه رهبر معظم انقلاب است و از گروه موزیک قوی برخوردار است که در سه دوره متوالی شاهد درخشش این گروه در جشنواره بودیم و این امتیازات باعث شد این شهر برای میزبانی انتخاب شود.