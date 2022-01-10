سه تیم به مرحله بعد صعود کردند/ برتری جباری و شکست یعقوبی

به گزارش خبرنگار مهر، در گروه نخست لیگ برتر تکواندو ایران پنج تیم شهرداری ورامین، فرمانیه، دانشگاه آزاد اسلامی، جوانه و مس سونگون ورزقان به صورت دوره‌ای به مصاف هم رفتند که در پایان بازی‌های این مرحله سه تیم مس سونگون، دانشگاه آزاد و شهرداری ورامین جواز حضور در مرحله بعد را کسب کردند.

امروز دوشنبه ۲۰ دی در خانه تکواندو دیدارهای هفته سوم تا پنجم این گروه برگزار شد که در مهمترین دیدار، تیم‌های مدعی مس سونگون و دانشگاه آزاد به تساوی و تقسیم امتیازات رضایت دادند. دانیال بزرگی، هادی تیران ولی پور، باربد جباری و سیاوش بیات چهار تکواندوکار پیروز دانشگاه آزاد بودند و برای مس هم علی توکلی، عرفان ناظمی، میرهاشم حسینی و علی احمدی صاحب پیروزی شدند.

در این دیدار مهمترین نتیجه را باربد جباری رقم زد؛ جوانی با آتیه که فصل قبل هم مبارزات بسیار خوبی به نمایش گذاشت و امروز در یک مبارزه دیدنی در ترکیب دانشگاه برابر حسین لطفی ملی پوش مس سونگون ۳۲ بر ۲۷ صاحب برتری شد.

تقابل پیام خانلرخانی سرمربی فعلی مس سونگون با شاگردان سابق خود در شهرداری ورامین نیز به برتری ۷ بر یک مس سونگون خاتمه یافت. ابوالفضل یعقوبی ملی پوش سابق تکواندو ایران که نقره ۲۰۱۵ جهان را در کارنامه دارد، در بازگشت به لیگ ایران ۲۵ بر ۸ نتیجه را به محمد مهدی گواری واگذار کرد. این تنها پیروزی شهرداری در این دیدار بود. عرفان ناظمی، پاشا عطاردی، علیرضا نظری، علی توکلی، میرهاشم حسینی، مهدی عسگری و سعید رجبی نیز مردان پیروز مس بودند.

در پایان بازی‌های این گروه مس سونگون ورزقان با ۱۰ امتیاز و تفاضل ۱۴ به عنوان تیم نخست راهی مرحله بعد شد. دانشگاه آزاد اسلامی با همین تعداد امتیاز و تفاضل ۱۲ به عنوان تیم دوم و شهررداری ورامین با امتیاز به عنوان تیم سوم راه) مرحله بعد شدند.

نتایج کامل بازی‌های امروز:

هفته سوم:

دانشگاه آزاد اسلامی ۴ – مس سونگون ورزقان ۴

فرمانیه ۲ - شهرداری ورامین ۶

هفته چهارم:

دانشگاه آزاد اسلامی ۷ – فرمانیه یک

شهرداری ورامین ۷ – جوانه یک

هفته پنجم:

فرمانیه ۴ – جوانه ۴

مس سونگون ورزقان ۷ – شهرداری ورامین یک