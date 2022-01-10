فعالیت مجدد تالار مرکزی رشت/ پایان چشم انتظاری اهالی فرهنگ و هنر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اسفند ماه سال ۹۷ بود که با حضور هیئت دولت در استان گیلان یکی از آرزوهای دیرینه اهالی فرهنگ و هنر گیلان بعد از ۱۱ سال انتظار تحقق یافت و درهای تالار مرکزی رشت به روی فعالان این حوزه باز شد. امیدها برای برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری در این تالار زنده شد اما آنچه که در عمل مشاهده شد تعطیلی بزرگترین مرکز فرهنگی هنری شمال کشور تنها بعد از ۱۱ ماه فعالیت بود.

از سال ۸۶ ساخت این تالار در زمینی به مساحت ۱۴ هزار مترمربع در سه طبقه شامل تالار اصلی مجموعه (کنسرت هال) با ظرفیت یک‌هزار و ۱۰۰ نفر، سالن تئاتر و نمایش با ظرفیت ۵۶۰ نفر، سالن گردهمایی و سمینارهای فرهنگی با ظرفیت ١٠٠ نفر، سالن برگزاری موسیقی سنتی با ظرفیت ١٢٠ نفر و فضاهای آرشیو موسیقی، کتابخانه، گالری نمایش آثار هنری، بازارچه فروش محصولات هنری و کارگاه‌های آموزشی برای انجام فعالیت‌های فرهنگی و هنری آغاز شد.

مدیر کل وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در گزارش سکوت تالار مرکزی رشت / هنرمندان منتظر پایان جدال مسئولان هستند که پیش از این در خبرگزاری مهر منتشر شد درباره دلایل این موضوع با خبرنگار مهر گفتگو کرده بود.

اما بعد از برگزاری چندین جلسه میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و شهرداری رشت و همچنین ورود اداره کل بازرسی گیلان مشکلات این تالار حل و با دریافت مجوز از وزیر ارشاد تا دو سال مسئولیت مدیریت تالار مرکزی شهر رشت با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان بوده و با تخصیص اعتبار نیز برخی از کمبودها این مرکز نیز برگزار می‌شود.

تالار مرکزی رشت بالاخره بعد از حدود دو سال تعطیلی امروز با برگزاری همایش «فرم و نقد در هنر و سینما» با حضور مسئولان و اهالی فرهنگ و هنر استان گیلان فعالیت خود را مجدداً آغاز کرد.

تلاش برای رفع کاستی‌های تالار مرکزی رشت

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز خرسندی از آغاز مجدد فعالیت تالار مرکزی رشت، اظهار کرد: پیگیری‌های انجام شده به ثمر نشست و امروز شاهد شروع فعالیت این تالار هستیم.

رضا ثقتی با تأکید بر اینکه بهره مندی از امکانات و ظرفیت‌های فراوان تالار مرکزی رشت حق فعالان فرهنگ و هنر استان گیلان است، گفت: تالار مرکزی رشت قطعاً از این به بعد با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و شهرداری رشت به ویترین فعالیت‌های فرهنگی و هنری استان گیلان تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تالار مرکزی رشت به عنوان بزرگترین مجتمع فرهنگی هنری شمال کشور یکی از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های بزرگی است که باید از آن استفاده شود، افزود: بهره برداری رسمی از این تالار زمینه را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در سطح ملی و حتی بین المللی در استان گیلان فراهم می‌کند.

ثقتی ادامه داد: قرار است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان کمبودها و کاستی‌ها این تالار برطرف شود.

وی یادآور شد: قطعاً بعد از رفع همه مشکلات بر اساس قانون مدیریت بهره برداری از این تالار باید از طریق مزایده به یک مؤسسه منتقل شود.

انتظار هنرمندان گیلانی برای آغاز فعالیت تالار مرکزی رشت

انوش نصر ماسوله یکی از پیشکسوتان تئاتر، تلویزیون و سینما گیلان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بهره گیری از امکانات تالار مرکزی رشت آرزوی همه شهروندان رشتی و گیلانی بود، افزود: هنرمندان برای شروع فعالیت این تالار سال‌ها است که چشم انتظار هستند.

وی با بیان اینکه این شروع را به فال نیک می‌گیریم، افزود: امیدواریم از این به بعد شاهد برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری زیادی در استان گیلان به میزبانی تالار مرکزی رشت باشیم.

مغفولیت ظرفیت جوانان رشت در بخش فرهنگ و هنر

«مسعود فراستی» منتقد سینما نیز در همایش «فرم و نقد در هنر و سینما» با اشاره به اینکه ظرفیت‌های فراوان شهر رشت در حوزه هنر، اظهار کرد: رشت با داشتم نیروی جوان فراوان و فعال در این بخش فرهنگ و هنر مغفول مانده است.

وی در ادامه در پاسخ به سوالات حاضران در همایش، وجود تکنیک و فرم را برای لذتت بردن از هنر عنوان کرد و افزود: هیچ محتوای خارج از اثر هنری وجود ندارد.

فراستی با اشاره به اینکه تکنیک برخلاف فرم قابل آموزش و یادگیری است، گفت: اگر فرمی وجود نداشته باشد هیچکدام از حس‌های انسان وجود ندارند.