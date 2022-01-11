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۲۱ دی ۱۴۰۰، ۱۸:۴۰

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱:

دولت برای حذف ارز ترجیحی برنامه مکتوب به مجلس ارائه کند

دولت برای حذف ارز ترجیحی برنامه مکتوب به مجلس ارائه کند

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه دولت برای حذف ارز ترجیحی باید برنامه مکتوب به مجلس ارائه کند گفت: رقم اصلی درآمد دولت از محل حذف ارز ترجیحی باید به حمایت معیشتی از مردم اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، رحیم زارع در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه تأکید مجلس این است که اگر دولت می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید به نحوی اجرا شود که مردم آرامش معیشتی داشته باشند، گفت: در این جلسه اعضا تأکید داشتند که دولت باید برنامه مکتوب حاوی جزئیات اجرای این طرح مهم را به مجلس ارائه کند تا نمایندگان درباره آن تصمیم بگیرند، ضمن اینکه درآمد اصلی دولت از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید صرف حمایت معیشتی از مردم شود.

وی با بیان اینکه شیوه اجرای حذف ارز ترجیحی توسط دولت مشخص نیست و مجلس نمی‌داند دولت دقیقا چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد تأکید کرد: مجلس با کلیت مسئله موافق است، اما اجرای آن به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم مهم‌تر از اصل و اهداف آن است چرا که اگر به صورت دقیق اجرا نشود ممکن است شکست بخورد و در آن صورت معیشت مردم به خطر می‌افتد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ افزود: رقمی که برای حمایت از مردم پس از حذف ارز ترجیحی توسط دولت در لایحه بودجه در نظر گرفته شده، کافی نیست و باید درآمد اصلی را که دولت از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کسب می‌کند، برای حمایت از معیشت مردم به کار گیرد.

زارع با تأکید بر اینکه اگر دولت می‌خواهد این طرح را اجرا کند، باید به نحوی باشد که با اجرای آن شاهد آرامش معیشتی مردم هم باشیم، گفت: هنوز هیچ متن مکتوبی درباره جزئیات و شیوه اجرای طرح در اختیار اعضای کمیسیون تلفیق قرار نگرفته و در جلسه عصر امروز نمایندگان از دولت خواستند طبق قانون طرح خود را که حاوی جزئیات اجرا است به کمیسیون ارائه کند تا نمایندگان براساس متن مکتوب درباره آن تصمیم بگیرند.

کد مطلب 5397577

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    نظرات

    • IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
      0 0
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      حمایت معیشتی یک حقه دروغ هست که در دولت های قبل نیز استفاده شده ونتیجه آن به مرور باعث بدبختی مردم شده است
    • حسین IR ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
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      متاسفانه متاسفانه متاسفانه خیلی متاسفیم برای مجلس جدید ومقداری برای دولت جدید. خواستیم روحانی نیاید امد .‌گفتند روحانی امریکایی هست . گفتند ما می اییم ودرستش می کنیم . گفتند مجلس قبلی هم امریکایی هست. تلاش کردیم مجلس جدید امد . اما امروز مجلس ودولت استین ها را بالازده باز اب وبرق و ...گران می کنند

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