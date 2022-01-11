دولت برای حذف ارز ترجیحی برنامه مکتوب به مجلس ارائه کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، رحیم زارع در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه تأکید مجلس این است که اگر دولت می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید به نحوی اجرا شود که مردم آرامش معیشتی داشته باشند، گفت: در این جلسه اعضا تأکید داشتند که دولت باید برنامه مکتوب حاوی جزئیات اجرای این طرح مهم را به مجلس ارائه کند تا نمایندگان درباره آن تصمیم بگیرند، ضمن اینکه درآمد اصلی دولت از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید صرف حمایت معیشتی از مردم شود.

وی با بیان اینکه شیوه اجرای حذف ارز ترجیحی توسط دولت مشخص نیست و مجلس نمی‌داند دولت دقیقا چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد تأکید کرد: مجلس با کلیت مسئله موافق است، اما اجرای آن به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم مهم‌تر از اصل و اهداف آن است چرا که اگر به صورت دقیق اجرا نشود ممکن است شکست بخورد و در آن صورت معیشت مردم به خطر می‌افتد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ افزود: رقمی که برای حمایت از مردم پس از حذف ارز ترجیحی توسط دولت در لایحه بودجه در نظر گرفته شده، کافی نیست و باید درآمد اصلی را که دولت از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کسب می‌کند، برای حمایت از معیشت مردم به کار گیرد.

زارع با تأکید بر اینکه اگر دولت می‌خواهد این طرح را اجرا کند، باید به نحوی باشد که با اجرای آن شاهد آرامش معیشتی مردم هم باشیم، گفت: هنوز هیچ متن مکتوبی درباره جزئیات و شیوه اجرای طرح در اختیار اعضای کمیسیون تلفیق قرار نگرفته و در جلسه عصر امروز نمایندگان از دولت خواستند طبق قانون طرح خود را که حاوی جزئیات اجرا است به کمیسیون ارائه کند تا نمایندگان براساس متن مکتوب درباره آن تصمیم بگیرند.