نرخ باسوادی در استان مرکزی به ۹۸.۲ درصد رسید

حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آمار جمعیت بی‌سوادی در سال ۹۵ در استان مرکزی ۳۲ هزار و ۶۸ نفر بوده و امروز این جمعیت ۲۰ هزار نفر است. نرخ باسوادی گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال استان مرکزی از ۹۶.۵ درصد در سال ۹۵ به ۹۸.۲ درصد در سال جاری رسیده است و جز ۷ استان برتر کشور از نظر سطح سواد آموزی هستیم.

وی افزود: در بحث آموزش‌ها سالانه ابلاغیه‌هایی از سوی سازمان نهضت سواد آموزشی کشور در غالب دوره سواد آموزشی، انتقال و تحکیم ابلاغ می‌شود که در سال جاری در دوره سواد آموزی باید ۲ هزار و ۲۵ نفر پوشش داده شوند که از این تعداد ۲۷۵ نفر اتباع خارجی هستند که در دوره انتقال یک هزار و ۴۰۰ نفر و در دوره تحکیم سواد نیز یک هزار و ۸۰۰ حضور باید حضور یابند.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی تصریح کرد: ثبت نام‌ها دوره‌های انتقال و تحکیم سواد شروع شده است و امیدواریم بتوانیم جمعیت مورد نظر را پوشش دهیم.

میرزایی با اشاره به اینکه تمامی لوازم التحریر و آموزش‌های نهضت سواد آموزی به صورت رایگان ارائه می‌شود، ادامه داد: آموزش‌های نهضت سوادآموزی شامل افراد بی‌سواد ۱۰ تا ۴۹ سال می‌شود و استقبال خانم‌ها نسبت به آقایان بیشتر است و حدود ۷۰ درصد سوادآموز ما خانم‌ها هستند.

وی افزود: در مصوبه سال ۹۵ ،۲۰ درصد سرانه حق الزحمه که به آموزش دهنده تعلق می‌گرفت به عنوان مشوق در صورت تأمین اعتبار به سواد آموز داده می‌شد اما در این مورد تاکنون تأمین اعتبار نشده و پرداختی صورت نگرفته است. چالش عمده در حوزه سوادآموزی شناسایی افراد افراد بی‌سواد است اطلاع دقیقی از آمار جمعیت بیسوادی نداریم ضروری است دستگاه آمار کشور و سایر دستگاه‌ها ها از جمله کمیته امداد، اداره ثبت احوال، کمیته امداد، بهزیستی، بانک‌ها و اداره مخابرات همکاری بیشتری در شناسایی گروه هدف با سازمان سواد آموزی کشور داشته باشند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی تصریح کرد: مشکل دیگر بعد ازشناسایی پایین بودن انگیزه افراد برای قرار گرفتن در چرخه آموزش است؛ بی انگیزه بودن چالش بزرگی برای سازمان نهضت سواد آموزشی ایجاد کرده است.

میرزایی با اشاره به اینکه رسانه‌ها؛ کمیته امداد، سازمان بهزیستی و مدیران مدارس در شناسایی اولیا بی‌سواد همکاری خوبی داشته‌اند، گفت: در بحث حقوق شهروندی، مهارت فردی و اجتماعی نیز د رمراکز یادگیری محلی اقدامات خوبی صورت گرفته است و طرحی با عنوان پیوند سواد و زندگی در مراکز یادگیری محلی در حال اجرا است. در این طرح علاوه بر آموزش پایه (سواد خواندن و نوشتن) مهارت‌های حرفه‌ای زود بازده به سوادآموزان آموزش داده می‌شود که علاوه بر باسواد شدن از یک سری مهارت‌ها برای کمک به اقتصاد خانواده برخوردار شوند. امسال تفاهم نامه با فنی حرفه‌ای استان در همین راستا منعقد شده که بحث مهارت آموزی به صورت گسترده‌تر آموزش داده شود.

وی افزود: با توجه به اینکه کار ما نتیجه محور است به ازای قبولی افراد مبلغی به آموزش دهنده پرداخت می‌شود بعد از قبولی در هر پایه بر اساس نرخ سرانه اعتبار تخصیص داده می‌شود. خوشبختانه تا به امروز مشکل اعتبار در حوزه نهضت سواد آموزی در استان نداشتیم.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی تصریح کرد: شهرستان ساوه یکی از شهرهای مهاجر پذیر و جز سه شهرستان مجاز در پذیرش اتباع است اگر چه چالش‌هایی به دلیل همین مهاجرپذیری در این شهرستان داریم اما فعالیت‌هایی که در سال‌های اخیر در شهرستان ساوه صورت گرفته قابل تقدیر است و این شهرستان در بحث سوادآموزی، ارزیابی شاخص‌های و تحقق حجم ابلاغی آموزش‌ها جز شهرستان‌های بسیار موفق است.