۱۷نفر از وزرا و معاونان رئیس جمهور به هرمزگان سفر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۱۷ نفر از وزرا و معاونان رئیس جمهور، آیت الله ابراهیم رئیسی را در سفر دو روزه به هرمزگان همراهی می‌کنند.

وی گفت: دیدار با خانواده شهدا و جمعی از اقشار مردم، حضور در نشست شورای اداری هرمزگان و بازدید از زیرساخت‌های استان از محورهای برنامه‌های سفر رئیس دولت سیزدهم به هرمزگان است.

دوستی افزود: میز خدمت در همه دستگاه‌های اجرایی با مرکزیت سازمان فنی و حرفه‌ای در بندرعباس برای پاسخگویی به درخواست‌های مردم راه اندازی شده است.

استاندار هرمزگان گفت: کارشناسان استانداری هرمزگان و نهاد ریاست جمهوری درخواست‌های مردم را جمع آوری و بررسی می‌کنند.