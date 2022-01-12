اولیانوف: احساسم این است که مذاکرات رو به جلو است

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی امروز چهارشنبه در پیامی توییتری از دیدار خود با «رابرت مالی» نماینده آمریکا در امور ایران در حاشیه نشست برچیدن تحریم های ضدایرانی در شهر وین خبر داد.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی در این باره نوشت: من با رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران دیدار کردم. بر اساس روال معمول، ما در خصوص دشوارترین مسائل باقیمانده که باید در جریان مذاکرات وین حل و فصل شوند، گفتگوی سازنده ای داشتیم. احساسم این است که مذاکرات رو به جلو است.

گفتنی است که هشتمین دور از گفتگوهای برچیدن تحریم‌ها عصر دوشنبه دو هفته گذشته با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام به ریاست علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد و کماکان ادامه دارد.