  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۲ دی ۱۴۰۰، ۲۱:۳۵

پس از دیدار با نماینده آمریکا در امور ایران؛

اولیانوف: احساسم این است که مذاکرات رو به جلو است

اولیانوف: احساسم این است که مذاکرات رو به جلو است

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی امروز پس از دیدار با نماینده آمریکا در امور ایران در حاشیه نشست برچیدن تحریم های ضدایرانی در وین اعلام کرد: احساسم اینست که مذاکرات رو به جلو است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی امروز چهارشنبه در پیامی توییتری از دیدار خود با «رابرت مالی» نماینده آمریکا در امور ایران در حاشیه نشست برچیدن تحریم های ضدایرانی در شهر وین خبر داد.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی در این باره نوشت: من با رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران دیدار کردم. بر اساس روال معمول، ما در خصوص دشوارترین مسائل باقیمانده که باید در جریان مذاکرات وین حل و فصل شوند، گفتگوی سازنده ای داشتیم. احساسم این است که مذاکرات رو به جلو است.

اولیانوف: احساسم این است که مذاکرات رو به جلو است

گفتنی است که هشتمین دور از گفتگوهای برچیدن تحریم‌ها عصر دوشنبه دو هفته گذشته با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام به ریاست علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد و کماکان ادامه دارد.

کد مطلب 5398518

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها