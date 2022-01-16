ذخایر سدها نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، آمار دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور نشان میدهد با سپری شدن ۱۱۵ روز از سال آبی، تا ۲۵ دی ماه (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۱۹.۶ میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۷ درصد کاهش نشان میدهد.
فیروز قاسم زاده مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور در این رابطه گفت: بررسی وضعیت سدهای کشور نشان میدهد، میزان کل حجم ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهر تا ۲۵ دی، ۶.۹۹ میلیارد متر مکعب است که کاهشی معادل ۲۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان میدهد.
مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور افزود: میزان پرشدگی سدهای مهمی، چون زایندهرود، شمیل و نیان و سفیدرود در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۳ درصد، ۸۴ درصد و ۲۴ درصد است.
وی خاطرنشان کرد: در استانهای خوزستان و تهران، میزان پرشدگی مخازن طی سال آبی جاری به ترتیب در حدود ۴۳ درصد و ۱۸ درصد است.
نظر شما