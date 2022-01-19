برنامه چین برای تقویت اقتصاد دیجیتال تا سال ۲۰۲۵

به گزارش خبرنگار مهر؛ شورای دولتی جمهوری خلق چین، روز چهارشنبه، مورخ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲، طرحی جدید جهت بهبود فراید توسعه اقتصاد دیجیتال این کشور در قالب بخشی از طرح پنج ساله توسعه این کشور طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، ارائه و بررسی کرد.‌

وبگاه خبرگزاری شینهوا طی گزارشی کوتاه به بررسی برنامه چین برای توسعه اقتصاد دیجیتال پرداخته است. بر اساس این برنامه، دولت چین قصد دارد نسبت ارزش افزوده صنایع شاخص حوزه اقتصاد دیجیتال را در تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال ۲۰۲۵ به ۱۰ درصد برساند.

پکن در برنامه پیشین خود و تا سال ۲۰۲۰، این میزان را به ۷.۸ درصد رسانده است. حال متخصصان این کشور پیش بینی می‌کنند که چین تا سال ۲۰۲۵، شاهد رسیدن تحول دیجیتال صنایع خود به سطوح تازه ای خواهد بود.

بی شک در این دوره، ارائه و استفاده از خدمات عمومی دیجیتال فراگیرتر خواهد شد و سیستم‌های مبتنی بر حکمرانی اقتصاد دیجیتال به طور قابل توجهی بهبود خواهد یافت.

جزئیات این برنامه کلان، بر تقویت چین، در ۸ حوزه کلیدی متمرکز است که اهم این حوزه‌ها، مواردی چون ارتقای زیرساخت دیجیتال کشور، پیشبرد تحول دیجیتال در شرکت‌ها و مؤسسات و گسترش همکاری‌های بین المللی در زمینه اقتصاد دیجیتال را شامل می‌شوند.

بر اساس سند مربوط به این طرح، چین حمایت خود از تحقیق و توسعه در زمینه اینترنت ۶G را تقویت خواهد کرد و افزایش نوآوری در زمینه فناوری‌های استراتژیک چون مدارهای مجتمع و هوش مصنوعی را نیز در دستور کار قرار می‌دهد. علاوه بر این، تمرکز بر اقسام جدید و نوآورانه فعالیت‌های تجاری نیز در زمره برنامه‌های دولت این کشور، به شمار می‌رود.

دولت چین توسعه نظام حقوقی مربوط به این حوزه را نیز مدنظر قرار داده و در صدد ایجاد مقررات جدید در زمینه‌های جریان فرامرزی داده‌ها، دسترسی به بازار، انحصار زدایی از بازار فناوری، تبادل یوان دیجیتال و حفاظت از حریم خصوصی است. بر اساس این سند، تدوین نظام حقوقی مذکور، با تکیه بر قوانین و تجربیات بین المللی صورت خواهد پذیرفت.

این در حالی است که همزمان با طرح این بحث در شورای دولتی جمهوری خلق چین، جین پینگ، رئیس جمهور این کشور نیز، طی مقاله‌ای در نشریه حزب کمونیست چین، بر لزوم توسعه دیجیتال در همه ابعاد، از جمله توسعه حوزه‌های استراتژیک مانند هوش مصنوعی و تجهیزات مخابراتی، حمایت از کسب و کارهای این حوزه و تقویت صنایع دیجیتال تاکید کرده است.

وی در بخشی از مقاله خود، اذعان داشت که صنایع دیجیتال چین در مقایسه با شرکت‌های بزرگ و قدرتمند جهان، به اندازه کافی نیست و اقتصاد دیجیتال این کشور اگرچه با شتاب در حال توسعه است، اما هنوز به اقتصاد دیجیتال برتر بدل نشده است.

تاکید جین پینگ بر لزوم توسعه دیجیتال و همزمانی آن با طرح بحث برنامه ریزی برای توسعه اقتصاد دیجیتال چین در میان دولتمردان این کشور، می‌تواند مبین قرار گرفتن این موضوع در اولویت‌های دولت چین در راستای برنامه توسعه کلان این کشور و نگاه به این حوزه، به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان رقابت آینده پکن با واشنگتن باشد.