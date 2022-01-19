تجهیزات و ماشین آلات سنگین سپاه به جنوب کرمان ارسال شد

سردار محمد علی نظری در گفتگو با مهر اظهارداشت: از ابتدای بروز سیلاب گروههای جهادی و تخصصی سپاه برای کمک رسانی به سیل زدگان و کاهش خسارتهای پای کار هستند.
وی تصریح کرد: برای امدادرسانی فوری به سیل زدگان شب گذشته نیروی انسانی و تجهیزات بیشتر به این مناطق ارسال شده و به زودی به جنوب کرمان میرسد.
سردار نظری بیان کرد: بارندگیها در جنوب کرمان بی سابقه است و طی سالهای اخیر چنین سیلی در این منطقه روی نداده است.
وی تاکید کرد: نیروهای سپاه در شرق و جنوب کرمان کنار مردم هستند و تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات انجام میدهند.
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