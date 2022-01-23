دهه فجر شناسنامه انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور در جلسه هماهنگی برگزاری برنامه‌های دهه فجر شهرستان آبیک، انقلاب اسلامی را از منحصر به فردترین انقلاب‌های دنیا ذکر و اظهار کرد: تمام آحاد جامعه و قشرهای مختلف مردم در شکل‌گیری انقلاب نقش داشته‌اند که وجه تمایز انقلاب با سایر انقلاب‌های رخ داده در جهان است.

وی افزود: با توجه به اینکه قبل از سال ۵۷ گشایشی عظیمی در فروش نفت و دلارهای نفتی وجود داشت و کشور کم و کسری نداشت و رفاه اجتماعی هم در کشور وجود داشت اما مردم چیز مهم‌تر یعنی حکومت اسلامی را مطالبه می‌کردند.

فرماندار شهرستان آبیک ادامه داد: قدمت تاریخی ایران از قدمت خوب و سالارمنشانه و در برهه‌های مختلف، کرامت انسانی از جایگاه بالایی برخوردار بوده اما اصل فراموش شده این بود که در سیستم حکومت، مردم در اداره کشور نقشی نداشتند و در کف جامعه قرار داشتند.

احمدپور اضافه کرد: در طول ۴۳ سال از عمر انقلاب انتخابات در کوران حوادث سخت، آسان، رقت‌بار، خوب و مهیا برگزار شده و اراده حضور مردم در سرنوشت کشور به فراموشی سپرده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: قهرمانان ملت همچون سردار دل‌ها مختص جریان و گروه خاص نیست بلکه متعلق به تمام آحاد ملت است.

این مسئول اذعان کرد: با توجه به سبقه ۴۳ ساله انقلاب باید گفت که امروز در حوزه عزت، شکوهمندی و بزرگ‌منشی حرف برای گفتن داریم و دستاوردهای انقلاب باید بازتعریف شود.

فرماندار شهرستان آبیک ادامه داد: طی دو دهه اخیر در زمینه تبعیض و رانت، مسائلی در حال شکل‌گیری است که باید کنار گذاشته شود چرا که موجب گلایه‌مندی و نارضایتی مردم شده؛ از سویی مردم سختی و مضایق معیشت را می‌پذیرند اما نمی‌پذیرند کسانی که در کشور بر مسند قدرت و حاکمیت هستند، به روش دیگری زندگی کنند.

احمدپور اضافه کرد: سیستم ارباب و رعیتی در برخی جاها نمود یافته و برخی شیوه پادشاهی را برای زندگی در پیش گرفته‌اند و دارای خدم و حشم هستند.

وی خاطرنشان کرد: برخی محتاج نان شب هستند و برخی هم در سواحل خارج از کشور به دنبال سرگرمی و خوش گذرانی هستند.

این مسئول دهه فجر را شناسنامه انقلاب اسلامی دانست و افزود: ماهیت، اصالت و پیروزی ما معطوف به دهه فجر است و برنامه‌های دهه فجر باید با کیفیت و به نحو احسن در اقصی نقاط شهرستان آبیک برگزار شود.

فرماندار شهرستان آبیک ادامه داد: بر همه دولت‌ها بر اساس رسالت و عهد و پیمانی که دارند حفظ منابع ملی در اولویت قرار دارد و اوجب واجبات است.

احمدپور دل خوشی و خواسته مردم را خوش رویی و تکریم آنان در ادارات ذکر و بیان کرد: ایام دهه فجر فرصت مناسبی برای گوشزد کردن انتقادها و گلایه‌های مردم به کارمندان برخی از اداراتی است که در حق مردم کم‌لطفی می‌کنند.