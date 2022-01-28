انحصارزدایی از مشاغل با الکترونیکی شدن صدور مجوزها

سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور گفت: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار فواید بسیار زیادی دارد به طوری که انحصار موجود در بسیاری از مشاغل و کسب و کارها را از بین می‌برد.

وی افزود: قرار است همه مجوزها کسب و کار در سامانه یا درگاه ملی مجوزها g4b تجمیع شود به طوری که دستگاه‌های اجرایی مکلف شده اند طی زمان محدودی تمام مجوزهای فعالیت‌های مرتبط با خود را در این درگاه بارگذاری و سپس بعد از ورود متقاضی و انجام امورات به درخواست وی در خصوص صدور یا عدم صدور مجوز رسیدگی شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار نمود: با اجرایی شدن این فرایند سرمایه گذاران را به افزایش سرمایه گذاری خود در کسب و کارها و مشاغل تشویق خواهد کرد و طبق قوانینی که در برنامه ششم توسعه آمده نیز بانک‌ها مکلف شده اند که ۴۰ درصد منابع خود را به سمت تولید و اشتغال ببرند می‌تواند بنابراین این صدور مجوزها الکترونیکی می‌تواند مکمل خوبی برای این امر باشد.

حسینی کیا با بیان این که تسهیلات بانک‌ها و صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزها دو بال توسعه صنعت و رونق تولید در کشور خواهند بود، تصریح کرد: با توجه به این که الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار به تازگی در مجلس تأیید شده به نظر می‌رسد فرایند به نتیجه رسیدن آن در مراحل پایانی باشد و به زودی شاهد این امر در کشور باشیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد متولی امر سرمایه گذاری در تولید است بنابراین تمرکز صدور مجوز کسب و کار در این وزارتخانه ضروری به نظر می‌رسد و انتخاب وزارت اقتصاد به عنوان متولی صدور مجوزهای الکترونیکی اقدام پسندیده‌ای بود.

وی در پایان گفت: ورود و خروج مسائل مالی نیازمند یک درگاه است که اگر این درگاه زیر مجموعه وزارت اقتصاد باشد طبیعتاً امنیت آن را بالا خواهد برد، از طرف دیگر با رصدهای مالیاتی دقیق بتواند کمک حال تولید در کشور باشد و خودتحریمی را از بین برده و اطمینان سرمایه گذاری را بالا ببرد.