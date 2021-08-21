سید احسان خاندوزی، عضو کمیسیون جهش تولید در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و مزایای آن گفت: طرح تسهیل صدور مجوزها مجموعاً شامل دو بخش است. مواد یک تا سه طرح به مسئله ماده ۷ قانون اصل ۴۴ بر می‌گردد که به دنبال تقسیم کسب و کارها به دو نوع ثبت محور و تأیید محور و در نتیجه تفکیک شیوه مجوزدهی به این دو نوع کسب و کار است.

وی توضیح داد: بر اساس طرح تسهیل صدور مجوزها فقط کسب و کارهایی که موجب مخاطرات زیست محیطی، امنیتی و سلامت عمومی می‌شوند نیاز به مجوز دارند و بقیه کسب و کارها صرفاً با تعیین کسب و کار خودشان در مکان‌های مجاز می‌توانند شروع به فعالیت کنند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: برای کسب و کارهای ثبت محور، پرینت درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله مجوز آن کسب و کار محسوب می‌شود و نظارت‌ها به مرحله پسینی یعنی بعد از دریافت مجوز موکول خواهد شد.

خاندوزی با اشاره به شیوه صدور مجوز برای کسب و کارهای تأیید محور عنوان کرد: در موضوع کسب و کارهای تأیید محور، دستگاه‌های صادرکننده مجوز بر اساس طرح تسهیل مکلف هستند در دوره بسیار کوتاهی پاسخ تأیید یا عدم تأیید خودشان را به صورت مکتوب در اختیار متقاضیان آن مجوز قرار دهند و اگر بازه زمانی را رعایت نکنند به منزله صدور مجوز و موافقت آن دستگاه تلقی خواهد شد.

وی در خصوص مزایای تغییر شیوه صدور مجوز در کشور گفت: با این کار دیگر فعالان اقتصادی ۶ ماه تا یک سال در صف نمی‌مانند تا تازه دستگاه‌های اجرایی به آن‌ها پاسخ دهند بلکه بعد از انقضا مهلت زمانی در نظر گرفته شده در قانون، مجوز به طور اتوماتیک صادر خواهد شد مگر اینکه دستگاه به صورت مکتوب دلایل روشنی را برای عدم صلاحیت متقاضی مجوز به صورت مکتوب اعلام کند.

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید عنوان کرد: مواد چهارم تا ششم طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم به کسب و کارهای حوزه بازار خدمات حقوقی از جمله وکالت، سردفتری و کارشناسان رسمی دادگستری ارتباط دار که در آن هم مقرر شده است تا آزمون سالانه‌ای برگزار شود و افرادی که ۷۰ درصد امتیاز بالاترین افراد شرکت کنندگان در این آزمون‌ها را داشتند، بتوانند وارد مرحله‌ مصاحبه، اشتغال و دوره‌ کارآموزی شوند.