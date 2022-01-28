تنها محور مسدود استان سمنان جاده توسکستان است

سرهنگ تقی کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت جاده‌های استان سمنان، تاکید کرد: در پی بارش برف و کولاک طی ۴۸ ساعت گذشته و تلاش مأموران راهداری و عوامل امدادی تمام راه‌های استان به جز یک مسیر بازگشایی شده است.

وی با بیان اینکه تنها راه مسدود استان سمنان جاده شاهرود - گرگان در مسیر توسکستان است، افزود: سایر جاده‌های این استان باز و تردد در آن برقرار است هر چند همراه داشتن زنجیر چرخ و لوازم مخصوص راه‌های کوهستانی در زمستان الزامی است.

رئیس پلیس راه استان سمنان بیان کرد: به علت بارندگی و برودت هوای امشب، احتمال یخبندان و لغزندگی جاده‌ها وجود دارد لذا کسانی که قصد تردد در محورهای برف گیر استان را دارند حتماً زنجیر چرخ داشته باشند از سوی دیگر از تردد غیر ضروری در جاده‌ها باید پرهیز کرد.

کبیری گفت: در صورت الزام به سفر، رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه و به همراه داشتن زنجیر چرخ، البسه گرم، مقداری خوراکی و سوخت کافی برای تردد در همه جاده‌های استان سمنان ضروری است.