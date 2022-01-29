«باغ رستگاری» از برگزیدگان جایزه اُ.هِنری منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «باغ رستگاری» تازه‌ترین اثر از مجموعه کتاب‌های برگزیدگان جایزه ادبی اُ. هنری، به‌تازگی با ترجمه زهره یاری در ۲۶۰ صفحه توسط انتشارات کتاب نیستان منتشر شده است.

این مجموعه طی سال‌های گذشته و در بیش از ۱۰۰ مجلد از سوی انتشارات کتاب نیستان در دست ترجمه و انتشار قرار گرفته و مجموعه‌ای از برترین داستان‌های منتشر شده به زبان انگلیسی در قاره آمریکای شمالی را به مخاطبان فارسی زبان تقدیم کرده است. این داستان‌ها هر یک به تنهایی دریچه‌ای نو و بدیع به روی خلاقیت در نگارش داستان باز کرده و ترسیم و توصیف کننده موقعیت‌های خاص انسانی و اجتماعی در جهان پیرامون ماست و موضوعات خاص انسانی مانند ترس، عشق، نفرت، جدایی، زیست جمعی و نیز برخی از مهمترین مسائل موجود در زندگی اجتماعی در عصر نگارش خود را شامل می‌شود.

جایزه اُ. هنری نیز در طول بیش از صدسال گذشته از همین منظر و به طور کلی از زاویه گشایش دریچه‌های نو به زندگی اجتماعی در میان نویسندگان مشهور شده که این موضوع را از نام «اُ. هنری» وام گرفته است.

ویلیام سیدنی پورتر ملقب به اُ. هنری که برای مخاطبان ایرانی بیش از هر چیز با داستان «هدیه کریسمس» شناخته شده است، یکی از مشهورترین داستان‌نویسان آمریکایی است که در زمان حیات خود حدود ششصد عنوان داستان کوتاه با همین رویکرد تألیف کرد.

زیبایی و تأثیرگذاری و سبک منحصر به فرد بسیاری از این داستان‌ها که به صورت هفتگی در نشریات آمریکا منتشر می‌شد، باعث شد حدود یک دهه پس از مرگ وی، شاگردان و جمعی دوستدارانش به منظور اعتلای هنر داستان‌نویسی و حمایت و تشویق نویسندگان جوان در راستای داستان‌نویسی با موضوعات بدیع و انسانی اقدام به ایجاد جایزه‌ای با نام وی کنند که بیش از یکصد سال قدمت دارد.

این جشنواره که به صورت تخصصی بر ژانر داستان کوتاه تمرکز دارد و همه ساله گزیده‌ای از این داستان‌ها در کتابی منتشر می‌شود.

در کتاب «باغ رستگاری» ترجمه فارسی داستان‌های برگزیده این جایزه در سال ۱۹۸۶ منتشر شده است که شامل ۱۴ داستان کوتاه است و در میان نویسندگان آنها چهره‌های سرشناسی چون جویس کرول اوتس، آلیس واکر و آلیس آدامز دیده می‌شود.

ویژگی این داستان‌ها واقع‌گرایی و زاویه دید منحصر به فرد، دوری از بیان چند لایه و تکنیکال و استفاده به جا از ساده‌نویسی در نگارش داستان است. از سوی دیگر این داستان‌ها در موارد زیادی قابلیت تعمیم داده شدن موقعیت‌های خود به ساختارهای زیست انسانی مخاطبان خود را دارد که امری است قابل اعتنا و در خور توجه است.