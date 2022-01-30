به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پایگاه سازمان حفاظت محیط زیست، علی سلاجقه صبح امروز در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به در پیش بودن روز جهانی تالابها که مصادف با ۱۳ بهمن ماه (دوم فوریه) است، اظهار کرد: در کشور ما ۱۵۴ تالاب وجود دارد که ۸۴ تالاب آن بینالمللی و ۳۴ تالاب هم عضو کنوانسیون رامسر هستند.
وی جنبههای زیباییشناختی، تلطیف آب و هوا، کمک به معیشت جوامع محلی، جنبههای گردشگری و اکوتوریسم و حفظ گونههای گیاهی و جانوری را از کارکردهای عمده تالابها برشمرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از برگزاری مراسم روز جهانی تالابها در استان فارس و در کنار دریاچه بختگان خبر داد و گفت: متأسفانه در سالهای گذشته، تالابها هم به دلیل عوامل طبیعی و هم عوامل انسانی دستخوش تغییرات شدهاند.
سلاجقه تغییرات اقلیمی را ازجمله عوامل طبیعی تخریب تالابها ذکر و اظهارکرد: توسعه نامناسب و دخالتهای انسانی علاوه بر کمیت آب تالابها، بر کیفیت آبشان هم تأثیر منفی گذاشته است.
وی با بیان اینکه امنیت حیاتی در گروی حفظ محیط زیست است، تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در دوره جدید با تمام توان به دنبال انجام تکالیف قانونی و نظارتی خود خواهد بود.
معاون رئیسجمهوری در ادامه گفت: ما جدول حقآبه رودخانهها و تالابها را برای سه سناریوی کمآبی، میان آبی و پرآبی به وزارت نیرو اعلام کردیم و گفتیم چنانچه به فرض در یک سال میزان بارش کشور و دبی رودخانهها ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد، همان ۲۰ درصد را در حقآبه تالابها کاهش دهند و مابقی را رهاسازی کنند.
رییس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: در دریاچه ارومیه کارهای سختافزاری انجام شده است والان وارد فاز اقدامات نرمافزاری شدهایم که درواقع مدیریت مصرفکننده هاست.
سلاجقه با بیان اینکه در برنامه جامع ستاد احیای دریاچه ارومیه، تکالیف دستگاههای مختلف مشخصشده است، تصریح کرد: وزارت نیرو میبایست حقآبه این دریاچه را همین حالا رهاسازی کند چراکه در اردیبهشتماه، کشاورزان حقآبهای دارند و اجازه ورود آب به دریاچه را نمیدهند.
وی، با اشاره به افزایش ۱۷ درصدی میانگین بارشهای امسال در حوضه دریاچه ارومیه تأکید کرد: توقع داریم که حقآبه دریاچه ارومیه هم به همین نسبت افزایش پیدا کند.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست افزود: وزارت جهاد کشاورزی نیز میبایست با اجرای برنامه الگوی کشت که برایش تبیین شده است، درصدی از آب مصرفی خود را کاهش دهد. ضمن اینکه وزارتخانههای راه و شهرسازی و صمت هم در بحث ساختوسازها و آلودگیها وظایفی برعهده دارند که باید به آن عمل کنند.
سلاجقه با بیان اینکه مدیریت جامع حوضه آبخیز در کشور ما مغفول مانده است، گفت: تالابها انتهاییترین نقطه یک حوضه آبخیز هستند و برای احیای آنها باید مدیریت حوضه بهدرستی اتفاق بیفتد.
وی آلایندههایی که به تالاب انزلی میریزند را یکی از چالشهای عمده این تالاب عنوان و خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب رشت باید نسبت به ساماندهی منابع آلودهکننده اقدامات مناسبی انجام دهد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در ادامه تأکید کرد: به مقوله فرهنگسازی و جذب مشارکتهای مردمی توجه ویژهای کردهایم و در این زمینه از همراهی سمنهای محیط زیستی هم بهره میگیریم.
معاون رئیسجمهوری از تعریف ۶۴ پروژه عملیاتی برای کاهش آلودگی هوا در سطح کشور و بهویژه ۹ کلانشهر اصلی در کمیته ملی هوای پاک خبر داد و گفت: از این تعداد حدود ۲۵ پروژه در همان جلسه اول مصوب شد که شامل برقی کردن اتوبوسها و گازسوز کردن موتورسیکلتها در تهران است.
به گفته سلاجقه، تعداد روزهای ناسالم تهران در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهشیافته است.
وی بر بحث مدیریت درست پسماندها از سوی شهرداریها تأکید و اقدامات شهرداری مشهد درزمینهٔ مدیریت پسماند را الگوی مناسبی برای کل کشور توصیف کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بابیان اینکه به دنبال بهبود شرایط محیطبانان هستیم، تصریح کرد: وضعیت حقوقی محیطبانان در دو سال اخیر بهتر شده است.
سلاجقه با اشاره به تهیه اصلاحیه قانون محیطبانها در دولت خاطرنشان کرد: تجهیز پاسگاههای محیطبانی به ۱۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت در حال انجام است و در سال آینده هم ۶۰۰ دستگاه خودروی باکیفیت مناسب در اختیار آنها قرار خواهیم داد.
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